El mensaje de Alejandro Guyot para Ernestina Pais que emocionó a todos

En pocas horas, la foto superó los 13 mil "me gusta" y recibió cientos de comentarios que destacaron el amor y la conexión entre madre e hijo.

Según había contado Romina Gaetani, Benicio recibió la noticia de la muerte de su mamá acompañado por Alejandro Guyot. La policía habría decidido trasladarlo hasta su casa para que pudiera enterarse en un entorno contenido y acompañado durante ese momento de profundo dolor.

La publicación también funcionó como un reflejo del lugar que Ernestina ocupaba en la vida de quienes la rodeaban: una persona recordada por su alegría, su sensibilidad y el amor que siempre manifestó por su hijo. En medio del dolor de la despedida, la imagen se transformó en un homenaje silencioso a una historia compartida que sus seres queridos eligieron preservar con mucho cariño.