El mensaje de Alejandro Guyot para Ernestina Pais que emocionó a todos
Tras la despedida de la periodista y actriz, su expareja y padre de su hijo compartió una imagen íntima de ambos que reflejó el fuerte vínculo familiar.
Este domingo se llevó adelante el último adiós a Ernestina Pais, en una jornada marcada por la emoción y el acompañamiento de familiares, amigos y seres queridos que se acercaron para despedirla con mucho dolor por la tragedia que ocurrió en las últimas horas.
Horas después del velorio, Alejandro Guyot, expareja de Ernestina y padre de su hijo Benicio, decidió homenajearla públicamente con una fotografía cargada de significado que compartió en sus redes sociales.
La imagen muestra a Ernestina durante su juventud junto a Benicio cuando era pequeño, en un momento íntimo y familiar donde ambos aparecen sonriendo frente a la cámara. Junto a la postal, Guyot escribió una simple frase: "Ernestina y Benicio".
La reacción de sus seres queridos a la foto de Ernestina Pais
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de afecto por parte de amigos, colegas y figuras del espectáculo. Entre ellos, su hijo Benicio dejó un breve pero profundo comentario: "Ma".
Rochi Igarzábal, amiga y compañera de trabajo de Ernestina Pais, expresó: "La representación de este vinculo". Además, distintas figuras como Malena Guinzburg, Mariana Enriquez, Julieta Ortega, Analía Franchín, Marcela Coronel y Viviana Saccone acompañaron la publicación con mensajes y corazones.
En pocas horas, la foto superó los 13 mil "me gusta" y recibió cientos de comentarios que destacaron el amor y la conexión entre madre e hijo.
Según había contado Romina Gaetani, Benicio recibió la noticia de la muerte de su mamá acompañado por Alejandro Guyot. La policía habría decidido trasladarlo hasta su casa para que pudiera enterarse en un entorno contenido y acompañado durante ese momento de profundo dolor.
La publicación también funcionó como un reflejo del lugar que Ernestina ocupaba en la vida de quienes la rodeaban: una persona recordada por su alegría, su sensibilidad y el amor que siempre manifestó por su hijo. En medio del dolor de la despedida, la imagen se transformó en un homenaje silencioso a una historia compartida que sus seres queridos eligieron preservar con mucho cariño.
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