Qué encontraron en el celular de Ernestina Pais tras el accidente: "Veían que estaba..."
El celular de la artista fue encontrado junto a las vías luego del trágico episodio y Ángel de Brito dio algunos detalles.
La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo artístico. En las últimas horas se conoció un detalle dramático de los momentos posteriores al accidente que terminó con la vida de la actriz y periodista.
Según trascendió, luego del impacto con una formación del Tren de la Costa mientras intentaba cruzar un paso a nivel, el celular de Ernestina salió despedido y quedó a un costado de las vías. En medio del operativo de emergencia, el teléfono comenzó a sonar de manera repetida.
Del otro lado estaba José María Muscari, quien intentaba comunicarse con ella porque esa misma noche la esperaba para una función de la obra "El Divorcio del Año" en el Teatro Niní Marshall de Tigre.
La desesperada búsqueda de Muscari antes de conocer la noticia
El dato fue revelado por Ángel De Brito en LAM (América), donde contó cómo algunas personas que estaban en el lugar se acercaron al teléfono al escuchar las llamadas entrantes y pensaron que Ernestina podía continuar con vida.
“Su celular quedó al costado del camino y veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, relató el conductor.
Ernestina formaba parte del elenco de la obra junto a Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino, con quienes tenía previstas varias presentaciones en distintos puntos del país.
La noticia del accidente generó una enorme tristeza entre sus compañeros y allegados, quienes la recordaron por su trayectoria, su energía y la cercanía que mantenía con quienes compartieron escenario con ella.
Este domingo se realizó el último adiós a Ernestina Pais, donde familiares, amigos y seres queridos se acercaron para despedirla y acompañarse en este difícil momento. La despedida estuvo marcada por la emoción y el dolor, con abrazos, lágrimas y recuerdos compartidos de la actriz y periodista, que dejó una huella profunda en quienes la conocieron.
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