Qué encontraron en el celular de Ernestina Pais tras el accidente: "Veían que estaba..."

“Su celular quedó al costado del camino y veían que estaba José María Muscari llamando desesperadamente porque Ernestina tenía función en Tigre”, relató el conductor.

Ernestina formaba parte del elenco de la obra junto a Romina Gaetani, Rocío Igarzábal, Diego Ramos y Juan Palomino, con quienes tenía previstas varias presentaciones en distintos puntos del país.

La noticia del accidente generó una enorme tristeza entre sus compañeros y allegados, quienes la recordaron por su trayectoria, su energía y la cercanía que mantenía con quienes compartieron escenario con ella.

Este domingo se realizó el último adiós a Ernestina Pais, donde familiares, amigos y seres queridos se acercaron para despedirla y acompañarse en este difícil momento. La despedida estuvo marcada por la emoción y el dolor, con abrazos, lágrimas y recuerdos compartidos de la actriz y periodista, que dejó una huella profunda en quienes la conocieron.