El enojo de Fernanda Iglesias con Gastón Trezeguet: "Sos un buchón"

El periodista profundizó su información, detallando la respuesta de Trezeguet: “Hoy me escribió Gastón Trezeguet y le agradezco que me haya respondido después de tres días. Cinco personas me contaron este dato que dije aunque Gastón me lo desmintió. Lo que pasó en las últimas horas es que Fernanda fulminó a Trezeguet en X sobre un posteo mío”.

Etchegoyen procedió a leer el mensaje que la panelista de Puro Show publicó en X: “Aparece Fernanda comentando y diciendo lo siguiente. 'Es el buchón, no el mediador' asegura la panelista en las redes sociales". Esta contundente frase de Iglesias desmiente el rol de mediador que se le atribuía a Trezeguet y, en su lugar, lo califica de "buchón", intensificando el conflicto.

El comunicador lamentó la situación: “Yo lamento que haya una nueva guerra en el mundo del espectáculo porque uno siempre quiere la paz. Pero este dato que dí me lo confirmaron cinco personas y entiendo que él me lo quiera desmentir”.

Finalmente, Etchegoyen sentenció el punto álgido de la confrontación: “Se cruzaron fuerte, le dice buchón Fernanda Iglesias y no mediador a Gastón según la información que yo había dado sentado acá en este mismo lugar”. Este nuevo capítulo en la polémica resalta las tensiones existentes en el medio y cómo la información filtrada puede generar choques directos entre sus protagonistas.