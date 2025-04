El hijo de Yuyito González habló de la separación de su madre: qué dijo

Por último, remarcó que la idea de separarse fue de ambos: “Fue una decisión mutua. La acompañamos dialogando”.

La separación de Yuyito González y Javier Milei: Yanina Latorre reveló internas y habló del rol de Mariana Brey

Tras semanas de rumores y especulaciones, Amalia “Yuyito” González confirmó en el día de ayer su separación del presidente Javier Milei. Aunque la exvedette sostuvo que se trató de una decisión tomada “de común acuerdo” y negó que se debiera a terceros en discordia, algunas versiones apuntan a una nueva protagonista: Mariana Brey.

Desde el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre dio detalles del detrás de la ruptura y deslizó el rol que habría jugado Brey en el final del romance. “Yo dije en diciembre, y me hago cargo, que ella tenía el boleto picado”, lanzó la conductora, remarcando que ya desde fines del año pasado tenía información desde el entorno de Milei sobre la posible ruptura. “Hoy volví a hablar con esa fuente y me dio más data. Él ya tenía decidido en diciembre que la iba a dejar. Se ve que los políticos tienen otros tiempos o esperan los momentos”, comentó.

El panel del programa apuntó, además, que no fue sólo Karina Milei, la hermana del Presidente, quien se habría opuesto a la relación entre el máximo mandatario y González. “No solo era Karina la que no quería que ella esté con él. Había más gente del entorno que la miraba de reojo”, dispararon. Y aseguraron que la pareja “se veía muy poco” y que Milei solía poner a terceros para evitar encuentros a solas. “La quiere mucho, pero la relación no daba para más. Él es un caballero y jamás va a hablar mal de una mujer con la que estuvo”, aclararon.

El lunes anterior a la confirmación de la separación, el presidente participó de una entrevista en Neura Media con Alejandro Fantino y Brey. Según reveló Latorre, ese fue el punto de quiebre para González. “Dicen que durante cuatro horas la miró, que incluso hubo un saludo efusivo [entre Milei y Brey], y Yuyito lo vio. Le hizo ruido porque le recordó cuando ella lo entrevistó”, relató.

La escena habría sido el detonante de una posterior discusión entre Milei y González que habría dado paso a la ruptura definitiva de la relación. “El lunes es la nota de Fantino y Mariana; ella se va ofendida. El martes Amalia hace su programa, lo banca, pero a la tarde se matan y cortan”, precisó Latorre.