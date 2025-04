Yanina Latorre fulminó a Yuyito González por anunciar su separación el día que murió el papa Francisco

Y agregó: "Tenés un programa de actualidad, sos periodista, porque ella dice ser periodista... Hoy abrió el programa hablando de ella y de la separación, que no le importa a nadie. A partir de mañana no sé qué va a hacer esta mina... hablaba del éxito, la envidia, 'me quieren separar'... nadie te quiso separar, él te dejó. A nadie le gustaba el vínculo, pero no porque a mí me guste no te voy a querer separar".

"El tipo (Milei) la dejó hace unos días ya, yo tengo los momentos, todo, pero ¡qué poco tino ser la exnovia del Presidente y abrir hablando de ella y la ruptura", sentenció Latorre. "Ella está choluleada, ella quería ser famosa, quería estar con Milei por un tema de poder y no le sirvió", finalizó.

yanina latorre contra yuyito.mp4

Así comunicó Yuyito su ruptura con Milei

Con total sinceridad y serenidad, contó que el vínculo con el Presidente llegó a su fin luego de un proceso de profunda reflexión y diálogo en familia. "Vengo de unos días de mucha concentración espiritual, de mucha reflexión sobre lo que uno quiere para su vida, para su presente y para su futuro", expresó al comenzar su emotivo descargo.

Sin buscar dramatizar la situación ni ofrecer detalles que alimenten especulaciones, explicó que la separación fue de común acuerdo y en términos de respeto mutuo. "Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado", afirmó con firmeza.

yuyito gonzalez milei