Qué dijo Yuyito González cuando le preguntaron si se separó de Javier Milei por otra mujer

Rápidamente, las especulaciones se desataron y algunos comenzaron a hablar de la posibilidad de una infidelidad y por eso la relación llegó a su fin.

En una nota con Puro Show (El Trece), Yuyito se refirió a la separación de Javier Milei. “No tengo nada para decir, ya lo dije todo en mi programa, punto, no tengo nada más que aclarar”, sostuvo.

Acto seguido, fue consultada sobre los rumores de infidelidad. Ante esto, González no dudó y dio una contundente respuesta. “No voy a responder nada, lo que quieran saber se lo preguntan a otra persona, sí te digo no hay ni terceras, ni terceros, ni cuartos, respeto por favor”, sentenció.

Embed - La reacción de Yuyito González cuando le preguntaron si había terceros en su separación con Milei

Yanina Latorre fulminó a Yuyito González por anunciar su ruptura el día que murió el Papa

Tras asegurar que Javier Milei ya había decidido separarse en diciembre, razón por la cual "no se mudaron" juntos, Yanina Latorre señaló: "Lo que me pareció fatal de esta mina, que yo vengo criticando de que es muy hueca y muy vacía, ¡qué poco tino el día que lo dijo!", comenzó disparando contra Yuyito.

Y agregó: "Tenés un programa de actualidad, sos periodista, porque ella dice ser periodista... Hoy abrió el programa hablando de ella y de la separación, que no le importa a nadie. A partir de mañana no sé qué va a hacer esta mina... hablaba del éxito, la envidia, 'me quieren separar'... nadie te quiso separar, él te dejó. A nadie le gustaba el vínculo, pero no porque a mí me guste no te voy a querer separar".

yanina latorre contra yuyito.mp4

"El tipo (Milei) la dejó hace unos días ya, yo tengo los momentos, todo, pero ¡qué poco tino ser la exnovia del Presidente y abrir hablando de ella y la ruptura", sentenció Latorre. "Ella está choluleada, ella quería ser famosa, quería estar con Milei por un tema de poder y no le sirvió", finalizó.