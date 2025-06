El inesperado motivo por el que la China Suárez llamó a Pampita desde Turquía

Según reveló, mantuvo una comunicación reciente con Suárez, quien desde Turquía se contactó con ella para un gesto muy significativo: “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle. Hablamos, como tiene que ser, porque somos madres de niños que son hermanos”.

pampita china suarez

Este diálogo, más allá de lo puntual, pone de manifiesto un cambio de paradigma en la relación entre ambas. La distancia emocional ha cedido lugar a una dinámica marcada por la comprensión y la crianza compartida que aprendieron a llevar con el tiempo. Si bien no mantienen una amistad íntima, sí existe una línea directa de comunicación cuando se trata de los chicos.

Eso sí, Pampita fue clara en cuanto a su postura frente a los conflictos mediáticos que suelen rodear a La China y Mauro Icardi, su actual pareja: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”. Así, la conductora elige correrse de los titulares y priorizar la armonía familiar, enfocándose en su propio presente y dejando atrás las turbulencias que en su momento fueron motivo de escándalo.