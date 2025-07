El picante comentario de Martín Pepa, el ex Gran Hermano, tras la separación de Pampita: "No conoció..."

Tras conocer su separación, el productor y ex GH lanzó: "Se entiende, Pampita no conoció al verdadero". En cuestión de minutos el posteo se volvió viral en la red y los usuarios no pararon de hacer comentarios y chistes al respecto.

tuit martín pepa gh

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa a solo ocho meses de iniciar su relación

La modelo y conductora Pampita ha puesto fin a su relación con Martín Pepa. La noticia fue confirmada este lunes por el periodista Gustavo Méndez, al aire en el programa Mujeres Argentinas, por la pantalla de El Trece. Según lo revelado por Méndez, “el noviazgo se habría terminado el viernes por un llamado telefónico. Él tomó la decisión, ella no quería”.

pampita martin pepa

Esta ruptura se produce pocos meses después de que la relación entre Carolina Ardohain y Martín Pepa trascendiera públicamente, lo que ocurrió poco después de la separación de Pampita de Roberto García Moritán, con quien tiene en común a su hija Anita.

Gustavo Méndez detalló que la distancia fue el factor principal que llevó al desgaste del noviazgo entre Pampita y Martín Pepa. “Están separados, fue una relación que duró desde noviembre hasta acá”, indicó el periodista, contextualizando la duración del vínculo.

En cuanto a los motivos y el estado actual de los implicados, Méndez aseguró: “No hay terceros en discordia, él ya estaría haciendo vida de soltero”. Por otro lado, la postura de la modelo frente a la ruptura fue diferente: “A mí me dijeron que ella no se quería separar y que incluso proponía hacer más viajes juntos”.

El periodista explicó que la imposibilidad de verse con frecuencia se debía a que Martín Pepa reside actualmente en Nueva York. Fue precisamente antes de un viaje de Pampita al sur que él tomó la decisión. “Él la llamó antes del viaje de ella al sur para decirle ‘esto no tiene continuidad’”, precisó Gustavo Méndez.

Posteriormente, el mismo periodista compartió en su cuenta de Instagram que había conversado con la modelo, quien le confirmó que la separación se concretó el pasado 9 de julio. Sin embargo, Pampita no brindó más detalles al respecto, manteniendo la discreción sobre los pormenores de la ruptura.