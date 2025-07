Periodista pide que no compren churros en Mar del Plata, los más ricos del mundo, y lo cruzan fuerte en redes

Seguidamente, detalló lo que él considera que es una estrategia que no favorece al cliente: "En tres meses y medio, casi cuatro meses, quieren cubrirse para todo el año, quieren cobrar lo que no se puede cobrar, lo que no se debe cobrar". Y cerró pidiendo nuevamente: "No compres churros en Mar del Plata".

esteban mirol churros mar del plata

La respuesta de una reconocida churrería

Si bien Mirol no aclara a qué firma se refiere -pudiendo ser "Manolo", que es la más reconocida churrería de La Feliz-, "Churrería El Topo" salió al cruce de las declaraciones del periodista, con un contundente mensaje: "Hola @EstebanMirol!! Nosotros en diciembre estábamos en 800 y a partir de mayo en 900. (Siempre de ddl que son los que más se venden). Y por el momento no tenemos intenciones de aumentar. Generalizando estas dando un mensaje equivocado y nos perjudicas. Saludos", escribieron desde ese comercio que tiene varias sucursales en todo el país.

image

Las reacciones en redes sociales contra Esteban Mirol

Como era de esperarse, el descargo del periodista tuvo voces a favor y otras en contra. Muchas aseguraron que no dejarían de comprar la delicia mencionada por consejo del comunicador, mientras que otros coincidieron en que la venta de churros en La Feliz "es un afano".

Mirá:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jose_Ted_0/status/1947145976969330688&partner=&hide_thread=false ¿En serio don Esteban cree que cualquiera de nosotros no vamos a comprar churros (o lo que sea) sólo porque él lo aconseja? pic.twitter.com/lGgCYJPkpv — José Ted (@Jose_Ted_0) July 21, 2025

image

image

image

image

image

image