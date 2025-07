El reclamo de Rodrigo De Paul a Diego Simeone que afecta a Tini Stoessel: qué le pidió

“Rodrigo De Paul quería quedarse en el Atlético de Madrid le dijo al Cholo Simeone ´vos me traicionaste, vos me dijiste que iba a renovar con el club por tres o cuatro temporadas y no cumpliste con tu palabra´ y la realidad es que esto que pasó esta temporada fue lo mejor de Rodrigo en el Aleti", comenzó diciendo el periodista español.