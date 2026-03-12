MinutoUno

Eliminación en Gran Hermano EN VIVO: nominados, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto

Tras la "Placa Planta", Gran Hermano Generación Dorada se prepara para su tercera eliminación de la edición. Los detalles.

Tras las salidas de Lucero y Tomy, y tras la expulsión de Carmiña por sus dichos racistas contra Mavinga, este jueves se define la primera de las dos eliminaciones que tendrá la semana de Gran Hermano Generación Dorada en otra gala de Telefe llena de tensiones.

La dinámica de la semana en el reality más famoso del país fue que no hubo gala de nominación sino que toda la casa fue a placa y se sometió al voto positivo del público, Luego de algunos salvados, este jueves un "hermanito" deberá marcharse, mientras que el próximo lunes lo hará otro.

Minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada

Cómo se vota esta semana para la eliminación

El público votó de forma positiva (para salvar a quienes sí juegan), lo que dejó expuestos a los que pasan más desapercibidos en la convivencia.

Este miércoles, se salvaron de ser eliminados Lola "Lolo" Poggio, Juanicar, Yipio, Pincoya, Yanina Zilli, Manuel Ibero y Luana Fernández, quienes lograron bajar de la placa gracias al apoyo del público.

De esta manera, este jueves un nuevo participante dejará la casa, mientras que una segunda eliminación se llevará a cabo el próximo lunes.

Quiénes son los nominados de Gran Hermano

Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco P., Zunino, Mavinga, Kennys, Martín, Nazareno y Nick.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

