Eliminación en Gran Hermano EN VIVO: nominados, salvados y quién deja la casa, minuto a minuto

Cómo se vota esta semana para la eliminación

El público votó de forma positiva (para salvar a quienes sí juegan), lo que dejó expuestos a los que pasan más desapercibidos en la convivencia.

Este miércoles, se salvaron de ser eliminados Lola "Lolo" Poggio, Juanicar, Yipio, Pincoya, Yanina Zilli, Manuel Ibero y Luana Fernández, quienes lograron bajar de la placa gracias al apoyo del público.

De esta manera, este jueves un nuevo participante dejará la casa, mientras que una segunda eliminación se llevará a cabo el próximo lunes.