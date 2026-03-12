A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy jueves: ¿quién se va?
Tras una picante emisión de miércoles, donde Carmiña fue expulsada por comentarios racistas, este jueves habrá una nueva salida de la casa.
La emisión de este miércoles 11 de marzo en Gran Hermano: Generación Dorada fue, sin dudas, la más tensa y explosiva en lo que va de la temporada. No fue una gala de nominación común, sino una noche marcada por una decisión drástica que cambió el tablero del juego.
El plato fuerte de la noche fue la expulsión inmediata de Carmiña. La producción tomó la decisión de dejar a la conductora paraguaya fuera de juego tras los repudiables comentarios racistas que la participante hizo contra su compañera Jenny Mavinga.
El detonante de esta resolución drástico fue una frase de la comunicadora comparando a Mavinga con la esclavitud por su color de piel. "En mi casa no voy a permitir que se asocie a un compañero con la esclavitud", señaló Gran Hermano y la invitó a abandonar su casa.
La "placa planta" que tendrá dos eliminaciones
A diferencia de las galas tradicionales, esta semana se implementó la dinámica de la placa planta. El público votó de forma positiva (para salvar a quienes sí juegan), lo que dejó expuestos a los que pasan más desapercibidos en la convivencia.
Este miércoles, se salvaron de ser eliminados Lola "Lolo" Poggio, Juanicar, Yipio, Pincoya, Yanina Zilli, Manuel Ibero y Luana Fernández, quienes lograron bajar de la placa gracias al apoyo del público. La lista de los que aún peligran es larga, incluyendo a figuras fuertes como Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Franco Poggio.
Por ello, hay que aclarar que este jueves un nuevo participante dejará la casa y la segunda eliminación se llevará a cabo el próximo lunes.
Los que siguen nominados y dependen del voto del público son: Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco P., Zunino, Mavinga, Kennys, Martín, Nazareno y Nick. ¿Quién dejará la casa hoy?
Por otro lado, tras la salida de Carmiña, Santiago del Moro confirmó que se activó la búsqueda de un reemplazo. Esto generó un clima de paranoia dentro de la casa, ya que los jugadores saben que alguien nuevo entrará con información del "afuera" en un momento crítico de la competencia.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario