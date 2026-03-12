A qué hora ver la gala de eliminación de Gran Hermano hoy jueves: ¿quién se va?

Por ello, hay que aclarar que este jueves un nuevo participante dejará la casa y la segunda eliminación se llevará a cabo el próximo lunes.

Los que siguen nominados y dependen del voto del público son: Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco P., Zunino, Mavinga, Kennys, Martín, Nazareno y Nick. ¿Quién dejará la casa hoy?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2032198401836646775&partner=&hide_thread=false Nueva gala de eliminación y las especulaciones no paran¿Quién querés que siga en la casa?



HOY a las 22.15hs #GranHermano #GeneracionDorada por Telefe con @SANTIAGODELMORO pic.twitter.com/DNTbzSqSGe — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 12, 2026

Por otro lado, tras la salida de Carmiña, Santiago del Moro confirmó que se activó la búsqueda de un reemplazo. Esto generó un clima de paranoia dentro de la casa, ya que los jugadores saben que alguien nuevo entrará con información del "afuera" en un momento crítico de la competencia.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.