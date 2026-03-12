Insólito descargo del club de fans de Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano: "Esto no termina acá"
Luego de que la conductora paraguaya fuese expulsada de la casa más famosa del país, sus seguidores salieron al cruce con una insólita defensa.
Carmiña Masi tuvo que decir forzosamente adiós a Gran Hermano, luego de propinar dichos sumamente racistas en dirección a su compañera Jenny Mavinga. El dueño de la casa más famosa del país no tuvo piedad y tomó una decisión que deja en claro la postura del programa en relación a estos sucesos.
Como era de esperarse, la resolución despertó fuertes reacciones y una de ellas fue la del club de fans de la conductora paraguaya: "Hoy nuestro corazón está golpeado. La expulsión de @CarmiMasi de Gran Hermano nos dejó con un sabor amargo, con tristeza, con angustia… y también con muchas preguntas".
Y añadieron: "No vamos a negar lo que sentimos: estamos dolidos y decepcionados por cómo se dieron las cosas. Pero en medio de todo eso, hay algo que permanece intacto: nuestro cariño, nuestra lealtad y nuestro respeto por Carmiña".
"Desde la administración de #LaCarminetaArgentina queremos agradecer profundamente a cada fan que estuvo, que está y que seguirá estando. A los que apoyaron desde Argentina, a los que levantaron la voz desde Paraguay, a los que defendieron, votaron, compartieron y creyeron. Ustedes no son solo seguidores. Son una comunidad, una familia que cruzó fronteras. Hoy estamos tristes, sí. Pero también estamos convencidos de algo: la historia de Carmiña no termina con una expulsión televisiva", siguieron.
Y sumaron, visiblemente indignados: "Las casas se cierran. Los programas terminan. Pero las personas y su esencia siguen viviendo en el corazón de la gente. Por eso queremos decirlo claro: vamos a seguir trabajando en redes, con más fuerza que nunca, para que su figura fuera de la casa no quede manchada, para que su verdad, su humanidad y su historia sean vistas con justicia".
"Porque Carmiña no está sola. Detrás de ella hay miles de personas que la quieren, que la defienden y que creen en ella. Hoy abrazamos fuerte a Paraguay. Hoy abrazamos fuerte a Argentina. Hoy nos abrazamos entre todos. Y sobre todo… abrazamos a Carmiña. Gracias por caminar con nosotros. Esto no terminoa acá", concluyeron.
