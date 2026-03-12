Insólito descargo del club de fans de Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano: "Esto no termina acá"

"Desde la administración de #LaCarminetaArgentina queremos agradecer profundamente a cada fan que estuvo, que está y que seguirá estando. A los que apoyaron desde Argentina, a los que levantaron la voz desde Paraguay, a los que defendieron, votaron, compartieron y creyeron. Ustedes no son solo seguidores. Son una comunidad, una familia que cruzó fronteras. Hoy estamos tristes, sí. Pero también estamos convencidos de algo: la historia de Carmiña no termina con una expulsión televisiva", siguieron.