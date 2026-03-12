Quién se va hoy jueves de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Luego de las salvaciones, Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco P., Zunino, Mavinga, Kennys, Martín, Nazareno y Nick; son los nominados y quienes se encuentran en peligro de salida este jueves.

"Hoy se va una planta. Ya ganamos", fue el anticipo de Pabloschi en horas de la tarde, para empezar a generar expectativas y misterios entre sus seguidores.

pabloschi (1)

Ya más cerca de la hora del comienzo de la definición, el tuitero puso nombres completos. "Carlota, Nick y la momia Franco, nadie los está votando", completó, para anotar a los tres se encuentran en la cuerda floja, según su boca de urna.