Quién se va hoy jueves de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi
El reality más famoso del país se prepara este jueves para su tercera eliminación del reality, y hay expectativas por la "premonición" del popular tuitero.
Tras las salidas de Lucero y Tomy, y tras la expulsión de Carmiña por sus dichos racistas contra Mavinga, este jueves se define la primera de las dos eliminaciones que tendrá la semana de Gran Hermano Generación Dorada en otra gala de Telefe llena de tensiones, y como siempre, el tuitero Pabloschi lanzó su pronóstico en las redes sociales.
La dinámica de la semana en el reality más famoso del país fue que no hubo gala de nominación sino que toda la casa fue a placa y se sometió al voto positivo del público, Luego de algunos salvados, este jueves un "hermanito" deberá marcharse, mientras que el próximo lunes lo hará otro.
El público votó de forma positiva (para salvar a quienes sí juegan), lo que dejó expuestos a los que pasan más desapercibidos en la convivencia. Así, este miércoles, se salvaron de ser eliminados Lola "Lolo" Poggio, Juanicar, Yipio, Pincoya, Yanina Zilli, Manuel Ibero y Luana Fernández, quienes lograron bajar de la placa gracias al apoyo del público.
Quién se va de Gran Hermano, según Pabloschi
El usuario de X, Pabloschi, se volvió popular en las redes sociales por lanzar (y acertar) pronósticos sobre el reality más famoso del país. El "boca de urna" con los eliminados es un clásico en las previas, y este jueves no fue la excepción.
Luego de las salvaciones, Brian, Carlota, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco P., Zunino, Mavinga, Kennys, Martín, Nazareno y Nick; son los nominados y quienes se encuentran en peligro de salida este jueves.
"Hoy se va una planta. Ya ganamos", fue el anticipo de Pabloschi en horas de la tarde, para empezar a generar expectativas y misterios entre sus seguidores.
Ya más cerca de la hora del comienzo de la definición, el tuitero puso nombres completos. "Carlota, Nick y la momia Franco, nadie los está votando", completó, para anotar a los tres se encuentran en la cuerda floja, según su boca de urna.
