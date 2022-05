Green Day en Argentina: entradas, precios y cómo comprar

Venta de entradas para Green Day

La venta de entradas para Green Day será solo con pago con tarjetas de crédito y débito vía web. No habrá venta en voleterías.

A partir del jueves 26 de mayo a las 12 se abrirá la preventa exclusiva para clientes del Banco BBVA, con tarjetas Visa Crédito y Mastercard Crédito emitidas en Argentina, en tres cuotas sin interés, hasta agotar stock.

El lunes 30 de mayo a las 12 se pondrá en marcha la venta general, con tarjetas VISA débito y crédito, Mastercard débito y crédito, Maestro, Naranja y Amex. Tarjetas internacionales: únicamente Visa Crédito y Mastercard Crédito.

Cómo comprar entradas para Green Day

Registrarse en Livepass para poder comprar. Quienes ya estén registrados y no recuerden la contraseña pueden restablecer la misma colocando su dirección de e-mail.

Los tickets son nominados, por lo que al comprar se deberá informar: nombre, apellido, y DNI de cada uno de los asistentes al show de Green Day.

No se permitirá ingresar un mismo DNI para distintas entradas y se pueden comprar hasta un máximo de 6 entradas por usuario.

Los datos no podrán ser modificados luego de confirmar la compra. Es importante revisar los mismos en detalle antes de confirmar el pago.

El show es apto es para mayores de 4 años, los menores de 14 años deben ingresar con un adulto, y todos los asistentes abonan entrada.

Ingresar al evento a través del sitio Livepass, aguardar en una fila virtual hasta el turno correspondiente y luego seguir estos pasos para comprar las entradas: Iniciar sesión en Livepass con el usuario creado previamente. Elegir en el mapa interactivo el sector y la/las ubicaciones a comprar, cargarlas al carrito de compra y luego completar la información de los asistentes al show de Green Day. Es muy importante que durante el proceso de compra al nominar los tickets se ingresen los datos de la persona que va a asistir ya que luego no podrán ser modificados. Los datos del titular de la tarjeta únicamente se ingresan cuando se solicitan los datos de pago. Completar el proceso de compra con tu tarjeta de crédito o débito: ingresar los datos de la tarjeta con la que se paga la entrada y los del titular de la misma. Tras confirmarse la compra, el usuario recibirá un mail con los E-ticket los cuales serán válidos para asistir al show de Green Day. Es importante que no compartir el e-ticket con nadie.

Show de Green Day: horarios

Puerta : 16.00hs

: 16.00hs Soporte : 18.15hs

: 18.15hs Billy Idol: 19.15hs

19.15hs GREEN DAY: 21.00hs

Entradas para Green Day en Argentina: precios

Platea Preferencial: $14.500 + el costo por servicio

Platea: $10.000 + el costo por servicio

Campo con acceso a cabecera: $9.000 + el costo por servicio

Platea Alta: $7.600 + el costo por servicio

La vuelta de Green Day a Argentina

De esta manera volverá a nuestro país el grupo que le dio nueva vida al punk pop con su aparición en los años `90 y que firmó su obra cumbre en 2004 cuando presentó "American Idiot", un trabajo conceptual que puso a la banda en el escalón de las grandes bandas de la historia del género.

Para el concierto en Argentina, el número de apertura estará a cargo de la leyenda punk Billy Idol, quien regresará así tras su único y recordado paso por el país en 1991.

El ex Generación X está presentando en estos días su disco "The Roadside", lanzado por Dark Horse Records, el sello creado por el beatle George Harrison en 1974 y actualmente conducido por su hijo Dhani.

Responsable de éxitos como "Eyes Without a Face", "Money Money", "Hot in the City" y "Dancing With Myself" entre otros, Billy Idol tuvo un gran éxito en la Argentina en los años `80 que se fue diluyendo a la par de su carrera.