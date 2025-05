"The Last of Us": a qué hora estrena el episodio 4 en Max

Ahora, como cada domingo, los fanáticos aguardan un nuevo capítulo para revivir la atmósfera única de "The Last of Us", especialmente después del impactante final del segundo episodio.

Todo apunta a que este nuevo episodio marcará el inicio oficial de una temporada cargada de adrenalina, emoción y la búsqueda de venganza de Ellie, un camino que sentará las bases para una posible tercera parte. A continuación, te presentamos los detalles del nuevo episodio antes de su lanzamiento.

Embed - The Last Of Us - Temporada 2 | Tráiler Oficial Subtitulado | Max

A qué hora se estrena el cuarto capítulo de "The Last of Us"

El cuarto espiodio de la serie de Max llega este domingo 4 de mayo desde las 22 horas de la Argentina.

Las claves a recordar de los primeros dos episodios

1. La serie está ambientada 5 años después de la primera parte y Ellie odia a Joel

En el primer episodio, más allá del resumen, se muestra cómo Ellie está enojada con Joel debido a lo que pasó cinco años atrás: la salvó de las Luciérnagas y no dejó que se encontrara una cura para la infección de los hongos. Tal es así que, ahora, a pesar de que ambos conviven en el mismo terreno, ella se mudó al garaje y evita, por todos los medios, tener contacto con su padre adoptivo. En tanto, él debió comenzar terapia para poder superar el distanciamiento y lo sucedido con el grupo que quería separarlo de su hija.

2. Abby busca venganza contra Joel

Durante cinco años, Abby, hija del médico que estaba por operar a Ellie para conseguir la cura, buscó a Joel para poder vengar la muerte de su padre. Es recién al final del primer episodio cuando se posiciona cerca de Jackson, el pueblo donde está él. Sin embargo, descubre que no será tan fácil llegar a atacarlo debido a la preparación y cantidad de guardias que rodean el lugar.

3. Los infectados atacan Jackson

Luego de que en el segundo episodio una patrulla encuentra infectados congelados y otro montón de ellos escondidos debajo de los congelados, Jackson entra en alerta. A partir de allí ponen en advertencia al pueblo hasta que, cuando rompen una cañería y se comienzan a mover raíces de la planta que contagia este hongo que infecta a los humanos, efectivamente los infectados atacan el pueblo. Esto deja un saldo de miles de muertos y heridos que terminan siendo asesinados por su propio entorno para no seguir propagando el virus.

4. La muerte de Joel

Este es, quizás, uno de los momentos más difíciles de toda la serie. Casi al final del segundo episodio se puede ver cómo Abby es salvada por Joel de los infectados. Él, quien estaba en patrulla con Dina, la lleva a resguardo y confía en ella - sin saber quién es - para ir hasta dónde están sus compañeros y resguardarse de la nieve hasta que la tormenta pase. Sin embargo, en ese momento, Abby aprovecha la oportunidad y finalmente completa su venganza mientras Dina fue dormida por una inyección para no ver lo que pasaba.

En tanto, el momento más triste de esto es que justo cuando Abby estaba por cometer el golpe final, llega Ellie quien ve todo lo que sucede con su padre adoptivo. Este es el puntapié inicial para lo que se verá en el episodio de esta noche, el cual abrirá paso a una protagonista con estrés postraumático. Aún así, para tranquilidad de los fans, no es la última vez que Pedro Pascal aparecerá en la serie y, si bien todavía no es oficial cómo lo harán regresar, todo indica que en la memoria del personaje de Bella Ramsey estará más que presente.