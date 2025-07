Escándalo tras la final de Gran Hermano: exparticipantes acusan a una productora por maltratos

“Te llegó a pasar de no querer ir más a los estudios de Gran Hermano por cómo te trataba esa productora”, fue la frase directa que lanzó el cronista Santiago Riva Roy en su charla con Keila, quien participó de la edición que acaba de concluir. “El día de la final me separaron del resto, me mandaron al SUM. Siempre nos corren. A algunos los privilegian, a otros no. Y eligen a dedo”, afirmó la joven, visiblemente molesta.

gran hermano

Keila también explicó que no quiso señalar puntualmente a nadie al principio, pero que recibió un destrato evidente. “Me sacaron de la foto final. Me puse a llorar, hablé con producción, y me dijeron que era un tema de la revista Gente, pero la decisión fue del equipo de GH”, sostuvo. Ese mismo día, la publicación organizó una fiesta por el Mes del Orgullo, y varios exjugadores intentaron dividirse para asistir a ambos eventos.

Por su parte, Alan Simone no se guardó nada: “Muchos vivimos situaciones muy poco respetuosas con una mujer que está en el área de producción. Y no lo digo solo por mí. Varios compañeros evitan ir al canal para no cruzársela. Es de mal gusto, maleducada con todos”, aseguró. Y fue más allá: “Esto también le está pasando a los chicos que salieron de la casa este año”.

Lucía Maidana fue todavía más concreta en sus palabras. “Es muy triste que todo esto venga de una sola persona. Siempre nos trataron con respeto, excepto ella. Fue grosera con mi familia, echó a Kennys Palacios de la tribuna. En el primer programa fui con mi pareja y la maltrató sin razón. Ahí dije ‘no vuelvo más’”, relató. Pero hubo más: “Una vez en los Martín Fierro me dijo en la cara: ‘No te maquilles tanto, no vas a pisar la alfombra roja’. Y después echó a mi estilista del hotel. A todos los maltrató”.

“No entiendo cómo sigue trabajando ahí. Me llegaron mensajes de participantes de La Voz diciendo que también los trató pésimo. Es una constante”, agregó Lucía con indignación.

Julieta Poggio, por su parte, si bien se mantuvo más cauta, dejó entrever que conoce la interna. “Puedo imaginar de quién hablan. Yo no traté con ella directamente, pero escuché muchos comentarios. El tema es que cuando salís de la casa estás vulnerable, no sabés cómo responder, estás perdido”, reflexionó, marcando lo difícil que es plantarse ante ciertos tratos en ese contexto.