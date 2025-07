El encuentro entre Tato y Luz de Gran Hermano que encendió la ilusión de sus fans

No obstante, un reciente video de la tercera finalista sorprendió a todos y encendió las alarmas: en el mismo, se puede ver a Luz en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, aparentemente perdida. "Me perdí y me está viniendo a auxiliar Santi", comienza indicando la morocha.

"Ahí está, hablando de Roma...", manifesta, mientras enfoca con su cámara al ganador de la última edición de Gran Hermano caminando hacia ella. "Es que no conozco Buenos Aires, chicos, eso pasa, pero bueno, ya estamos... Vamos a ir a hacer contenido con Santi", cierra Luz en el video.

luz tato gh.mp4

El clip, por supuesto, fue de alegría para los fanáticos del shippeo "luziago" que aún mantienen las esperanzas de que ambos terminen siendo pareja.

Luz Tito le respondió a Andrea de Gran Hermano tras sus dichos sobre Jujuy

Andrea Lázaro pasó a la historia de Gran Hermano 2025 y no precisamente por sus logros en el juego: tras salir de la casa por decisión propia debido a su salud, la exjugadora se dedicó a denostar tanto a Luciana Martínez como a Luz Tito, justamente las personas más cercanas al campeón Tato Algorta, a quien ella consideraba un amigo cercano.

andrea luz gran hermano.jpg Andrea Lázaro / Luz Tito (Gran Hermano 2025)

Tras los comentarios transfóbicos hacia Luciana, recientemente se viralizó un video de Andrea asegurando que Jujuy es "esa cosa que ni existe en el mapa", debido a que se trata de la provincia de donde es oriunda la joven que quedó en tercer puesto en el reality show.

Ante esto, la jujeña fue consultada en Streams Telefe y respondió de manera contundente: "Me enteré por los chicos de Gran Hermano, me pasaba que programa que iba me decían 'uy, no, si supieras...', como que desde que se fue se la pasó hablando muy mal de mi".

"Y pero no tengo más nada que decir. Al final está hablando, no sé qué dijo, lo que veo lo paso, porque no me importa nada", sostuvo Luz. Y agregó: "En la casa tenía que fumarte, pero ahora no me importa, incluso le deseo lo mejor y que tenga un poco de paz también, que creo que es lo que necesita".

"Esto de que se dirigió a Jujuy, no sé... le deseo amor, literal", concluyó al respecto de Andrea.

luz sobre andrea gh.mp4