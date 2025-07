No se la dejó pasar: Luz Tito le respondió a Andrea de Gran Hermano tras sus dichos sobre Jujuy

Ante esto, la jujeña fue consultada en Streams Telefe y respondió de manera contundente: "Me enteré por los chicos de Gran Hermano, me pasaba que programa que iba me decían 'uy, no, si supieras...', como que desde que se fue se la pasó hablando muy mal de mi".

"Y pero no tengo más nada que decir. Al final está hablando, no sé qué dijo, lo que veo lo paso, porque no me importa nada", sostuvo Luz. Y agregó: "En la casa tenía que fumarte, pero ahora no me importa, incluso le deseo lo mejor y que tenga un poco de paz también, que creo que es lo que necesita".

luz sobre andrea gh.mp4

"Esto de que se dirigió a Jujuy, no sé... le deseo amor, literal", concluyó al respecto de Andrea.

Qué dijo Andrea Lázaro de Luz Tito

Andrea Lázaro, exparticipante del último Gran Hermano, volvió a quedar en el centro de la polémica en redes sociales tras realizar una serie de declaraciones ofensivas dirigidas a la provincia de Jujuy, lugar de origen de Luz Tito, con quien la exjugadora no tiene buena relación.

Durante una transmisión en vivo de Instagram junto a su hijo, la exhermanita comenzó a criticar a algunos excompañeros del reality, lo que provocó la reacción de seguidores que salieron en defensa de ellos. Fue entonces cuando lanzó: "Las fans de Luz pasen de largo, váyanse. Es tarde ya. Váyanse a dormir que son chiquitas jujeñas".

A partir de allí, sus dichos se volvieron aún más controvertidos: "¿Hay luz en Jujuy o ya se apagó todo? No sé, porque hay apagones. ¿Dónde queda Jujuy?", mientras su hijo intentaba detenerla: "No sueltes la lengua. Dale, no seas ridícula".

Lejos de frenar, Andrea continuó con su actitud provocadora: "Ah, Jujuy es la bota, la bota chiquitita. Esa cosa que ni existe en el mapa". Ante lo cual el joven le pidió: "Metete con Luz, no te metas con la gente de allá".

andrea sobre luz.mp4