Qué dijo Fátima Florez del acto de Javier Milei: su asombrosa revelación

ultima aparicion fatima milei3.jpg

Luego, el conductor de Socios del Espectáculo insistió: “Perfecto, pero bueno, igual no me respondes… Si hubieras estado acá, hubieras ido al acto...”, retomó. Tras lo cual Fátima afirmó: “Si hubiera estado, sí”.

El conductor cerró: “Y después frente a los rumores de si la dejaban o no ir, la respuesta de ella fue ‘a mí nadie me hubiera impedido ir al acto’”. ¿Hay que creerle a Fátima Florez su intención de ir al insólito show de su ex? Recordemos que Lilia Lemoine estuvo en primera fila.