El ex de Fátima Florez calificó el show musical de Javier Milei en el Luna Park

Qué puntaje le dio el ex de Fátima Florez a Javier Milei

Javier Milei sorprendió a todos, para bien o para mal, con su interpretación de la canción "Panic show" y su extenso discurso, pero hubo poco convencidos sobre su actuación más allá de la política: "Como imitador, le doy un cinco. Es un rockstar", señaló Norberto Marcos en "Socios del espectáculo".

El productor teatral que fue marido de Fátima Florez convino que "hay cosas que no se mejoran" aún teniéndolo a él a cargo del espectáculo ofrecido por el Presidente en el Luna Park, y le recriminó que sus seguidores "se sienten un poco defraudados".

"A mí lo que me importa es lo que haga abajo del escenario. Lo veo muy complicado. Me parece que los que leyeron su promesa se sienten un poco defraudados. Dijo que el pueblo no iba a sufrir las consecuencias. No me gusta verlo en las tablas, me gusta verlo en acción", insistió.