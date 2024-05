Yuyito González confirmó que estuvo con Javier Milei en el camarín del Luna Park

Yuyito González dio detalles de su encuentro con Javier Milei en el Luna Park

yuyito gonzalez milei

A su vez, relató que la pasaron a buscar “porque no daba” para ir sola: “Yo pensé que era un evento chico, pero era desbordante, lo veía por televisión durante la tarde. No había tomada conciencia de la dimensión del evento”. Asimismo, dijo que fue con una periodista amiga que la ayuda en los eventos: “Me sentaron en la primera fila, yo no tenía idea de donde nos iban a asentar. Era todo un desborde, un millón de personas”.

González confirmó que efectivamente pasó por el camarín de Javier Milei. “Primero me llevaron al camarín, saludé, la conocí a Karina, estaba Sandra Pettovello que es con quien fui al evento. Yo medio que me agarré de ella y de mi colaboradora. Pasé a saludar, estuvimos un rato en el camarín hablando un poco de espiritualidad, había mucha gente de la iglesia evangélica, de la comunidad judía, alumnos, gente de la economía a full porque es un libro completamente técnico de lo que deduzco del discurso que dio”, indicó. “Y bueno, me volví a mi casa. Y así fue, nada más que eso”, sentenció.

Sobre el mandatario, “Yuyito” volvió a insistir en el que le parece un lindo hombre, aunque no confirmó que exista un romance entre ellos: "Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Era muy técnico todo, estaba lleno de estudiantes de economía. No quedamos en vernos ni nada, me sentí cuidada".