Fernanda Iglesias ventiló detalles de la infidelidad de Diego a Yanina Latorre: "Se encontraron en..."

Antes de revelar el contenido, Iglesias mostró en sus historias que el propio Latorre la había contactado telefónicamente para pedirle que no continuara con el tema. Sin embargo, ella decidió seguir adelante y contar lo que sabía, sin ceder ante la presión.

A través de una seguidilla de publicaciones en Instagram, explicó cómo llegó a enterarse del supuesto episodio: "La semana pasada me contactó una mujer para contarme que había tenido un reencuentro con este exfutbolista. Me lo quería contar, no sé por qué. Me dio su teléfono, la llamé y me contó cómo había sido el reencuentro, el lugar y todo...", introdujo.

Iglesias confesó que, en un principio, no pensaba hacer pública la presunta data: "Quedó ahí y yo dije 'no voy a hacer nada con esto, tema de ellos', pero el viernes en LAM me dieron a mí para que tenga, cuando estaban hablando de otro tema. Contaron un montón de mentiras sobre mí... Ya me venía bancando hace un montón que dijeran estupideces, barbaridades sobre mí, y no sabía cómo defenderme. Entonces, no hay mejor defensa que un ataque", sentenció.

Luego, justificó su decisión de exponer el asunto, expresando su hartazgo por las acusaciones que asegura haber recibido en el último tiempo: "Por eso decidí exponer lo que sabía, porque estaba harta. Hace meses vengo aguantando que digan cosas que no son ciertas sobre mí", agregó.

Respecto al vínculo entre la mujer y el exdeportista, Fernanda detalló: "Parece que se encontraron hace años. No sé qué habrá pasado entre ellos para que ella decida contármelo... si quería que se hiciera público o qué".

Acto seguido, la panelista de Puro Show (El Trece) presentó un fragmento de un audio enviado por la supuesta protagonista de la historia, quien afirma haber mantenido un affaire con Diego Latorre. En el mensaje, la mujer comienza con una aclaración: "Me da un poco de miedo contarte la historia porque soy docente, tengo 56 años, tengo un perfil bajo y soy lo más sano que hay, nada más alejado de lo que ustedes están acostumbrados en la farándula".

A continuación, brindó detalles del vínculo con Latorre: "Nos conocimos en Bariloche, en 5° año, no nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un año. Divino... nos encontramos para recordar todos esos momentos, algo lindo", relató. Según la periodista, el propio exfutbolista le confirmó que efectivamente se trataba de él.

Iglesias también interactuó con sus seguidores, quienes le hicieron preguntas sobre la veracidad de la información. Uno de ellos le consultó: "¿Cómo sabés que es verdad?", a lo que ella respondió con firmeza: "Porque me lo confirmó la persona que me llamó, el exfutbolista".

Por último, la periodista aseguró tener material gráfico relacionado con el testimonio: "Tengo fotos de ella, pero por ahora no las voy a mostrar", y sumó una frase que generó aún más revuelo: "Se encontraron en la habitación de un hotel" y "pasó lo que todos sabemos que pasa en la habitación de un hotel".