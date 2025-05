Filtran un polémico audio de Wanda Nara: destrozó a Lara Piro y habló de volver con Mauro Icardi

En ese marco, Wanda habría reaccionado con una frase discriminatoria hacia la letrada: “Es muy negra hablando, muy villera”, se la escucha decir. Sin embargo, eso no fue todo y hubo otra parte que sorprendió aún más.

En otro pasaje del audio, la expareja del delantero se refiere con ironía a la posibilidad de volver con el futbolista: “Si yo mañana agarro y te digo que se me dio vuelta el culo y me fui a buscar a Mauro, ahí te firmo un coso para que me internes en un centro del Cottolengo de Tigre”, dijo con tono burlón.

Wanda Nara Mauro Icardi

El diálogo con su abogado continuó en ese tono, con Payarola asegurando que no creería conveniente una vuelta con el jugador del Galatasaray: “Mi peor negocio sería que ustedes vuelvan”, afirmó, dejando entrever su rechazo a una reconciliación por motivos personales y profesionales.

Las repercusiones del audio no tardaron en explotar en redes sociales y medios, donde muchos usuarios y figuras públicas condenaron las expresiones de Wanda por su contenido discriminatorio y clasista. En paralelo, el escándalo vuelve a poner bajo la lupa la turbulenta relación entre la empresaria y Icardi, marcada por crisis, reconciliaciones, infidelidades y múltiples intervenciones judiciales.

Por ahora, ni Nara ni Piro realizaron declaraciones oficiales respecto a la filtración del material, aunque se espera que en las próximas horas ambas partes reaccionen, dada la gravedad del contenido difundido. El conflicto suma así un nuevo capítulo mediático, en un contexto cada vez más enrarecido y judicializado.