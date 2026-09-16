EN VIVOExpectativa
Final de Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: quién ganó, votación, videos, minuto a minuto
MinutoUno
El reality de Telefe tiene este miércoles su esperada última gala, en donde se resolverá el versus entre Sol Abraham y Yipio.
EN VIVO
-
23:40
Yipio subcampeona
-
23:28
Sol Abraham campeona de Gran Hermano
-
23:03
Espectacular clip de Telefe
-
22:51
Empezó la final de Gran Hermano Generación Dorada
-
22:16
Qué dicen las principales encuestas
-
22:07
Denuncian maniobra tramposa a favor de una de las finalistas de Gran Hermano
-
22:07
Cómo votar a la que querés que gane Gran Hermano
-
22:07
Horario de Gran Hermano Generación Dorada y cómo ver en vivo la gala final
La expectativa en la pantalla chica llega a su punto máximo este miércoles con la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Tras semanas de convivencia, estrategias y sucesivas galas de eliminación, el certamen consagrará a la gran ganadora de esta edición.
En la instancia decisiva, el mano a mano final por el título enfrentará a Sol Abraham y a Yisela "Yipio" Pintos, quienes buscarán convencer al público para quedarse con el primer lugar del reality.
Dejá tu comentario