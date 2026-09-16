Final de Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: quién ganó, votación, videos, minuto a minuto

Denuncian maniobra tramposa a favor de una de las finalistas de Gran Hermano

Mientras el público aguarda el mano a mano final entre Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos en la pantalla de Telefe, una fuerte denuncia sacudió las redes sociales al exponer una presunta ventaja tecnológica proveniente del país vecino para favorecer a la comediante uruguaya.

El foco del conflicto gira en torno a la utilización de una aplicación denominada "Pago después", una plataforma digital que opera en asociación con Canal 10 de Uruguay.

Según trascendió, el sistema permite a los usuarios enviar rápidamente paquetes de votos comprados a través de tarjetas de débito, pero con un detalle determinante que rompe la paridad del juego: cada voto emitido por esta vía se triplicaría en el cómputo final.

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