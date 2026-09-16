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Final de Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: quién ganó, votación, videos, minuto a minuto

Sol Abraham vs. Yipio Pintos

Sol Abraham vs. Yipio Pintos, el versus de la final de Gran Hermano Generación Dorada. 
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El reality de Telefe tiene este miércoles su esperada última gala, en donde se resolverá el versus entre Sol Abraham y Yipio.

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La expectativa en la pantalla chica llega a su punto máximo este miércoles con la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Tras semanas de convivencia, estrategias y sucesivas galas de eliminación, el certamen consagrará a la gran ganadora de esta edición.

En la instancia decisiva, el mano a mano final por el título enfrentará a Sol Abraham y a Yisela "Yipio" Pintos, quienes buscarán convencer al público para quedarse con el primer lugar del reality.

Minuto a minuto de la final de Gran Hermano Generación Dorada

Yipio subcampeona

Sol Abraham campeona de Gran Hermano

Espectacular clip de Telefe

Empezó la final de Gran Hermano Generación Dorada

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Qué dicen las principales encuestas

  • Fefe Bongiorno: Sol 61%, Yipio 33%
  • Argenchiste: Yipio 64%; Sol 19%
  • Ángel de Brito: Sol 60%; Yipio 20%
  • GH Encuestas: Yipio 53%; Sol 21%
  • Germán Ávalos: Sol 50%; Yipio 41%
  • Pabloschi: gana Sol.

Denuncian maniobra tramposa a favor de una de las finalistas de Gran Hermano

Mientras el público aguarda el mano a mano final entre Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos en la pantalla de Telefe, una fuerte denuncia sacudió las redes sociales al exponer una presunta ventaja tecnológica proveniente del país vecino para favorecer a la comediante uruguaya.

El foco del conflicto gira en torno a la utilización de una aplicación denominada "Pago después", una plataforma digital que opera en asociación con Canal 10 de Uruguay.

Según trascendió, el sistema permite a los usuarios enviar rápidamente paquetes de votos comprados a través de tarjetas de débito, pero con un detalle determinante que rompe la paridad del juego: cada voto emitido por esta vía se triplicaría en el cómputo final.

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Cómo votar a la que querés que gane Gran Hermano

La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:

  • Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009.
  • Esperar la respuesta automática del sistema.
  • Escribir el nombre completo de la participante elegida, sin utilizar apodos.
  • Responder SI para confirmar y registrar el voto.

También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.

Horario de Gran Hermano Generación Dorada y cómo ver en vivo la gala final

La gran gala de cierre conducida por Santiago del Moro está prevista para emitirse desde las 22:15 por la pantalla de Telefe.

No obstante, desde la producción advirtieron que el horario de inicio exacto estará sujeto a la finalización de la emisión previa de Popstars, ciclo que en ocasiones suele extenderse más allá de su franja habitual, por lo que se recomienda a los seguidores mantenerse atentos al término del programa precedente.

La transmisión puede seguirse por Telefe y también existen alternativas para verla en vivo a través de internet.

Los espectadores que quieran seguir el programa desde un dispositivo conectado pueden hacerlo mediante diferentes servicios de televisión online: DirecTV GO, Cablevisión Flow y Telecentro Play.

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