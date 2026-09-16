Cuánto cuesta viajar a ver a Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Brasil
El furor por Franco Colapinto multiplicó las búsquedas de viajes para el Gran Premio de San Pablo. Conocé los paquetes y precios para ver la Fórmula 1.
El histórico desempeño del piloto argentino Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo generó un verdadero furor turístico. De cara al próximo Gran Premio de Brasil, que se correrá a principios de noviembre, las búsquedas de vuelos y alojamientos hacia la ciudad de San Pablo se multiplicaron drásticamente.
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Cuánto cuestan los paquetes para ver a Franco Colapinto
El esperado evento deportivo se disputará del 6 al 8 de noviembre en el circuito de Interlagos. Según reportaron desde el sector turístico, las consultas para viajar hacia la ciudad paulista crecieron fuertemente y se multiplicaron por siete en comparación con las semanas anteriores, transformando a la carrera en un enorme motor para la industria.
Para este tipo de viajes exprés, los paquetes turísticos armados se vuelven la alternativa más conveniente. Combinar vuelos y alojamiento permite alcanzar un ahorro de hasta el 30% frente a la compra de cada servicio por separado, además de contar con la posibilidad de abonar en hasta 3 cuotas fijas para destinos internacionales.
De acuerdo a Despegar, las principales opciones vigentes por tres noches (del 6 al 9 de noviembre) con vuelos directos incluidos son:
- Opción base: Alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido por $1.085.826 por persona.
- Opción intermedia: Paquete con vuelo directo y hotel 3 estrellas con desayuno a un valor de $1.133.753 por pasajero.
- Opción completa: Vuelo directo y alojamiento 3 estrellas con múltiples comodidades (piscina, mesa de pool, cancha de tenis, gimnasio, sauna y solarium) por $1.233.830 por persona.
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