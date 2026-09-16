Cambió el pronóstico y el calor en AMBA durará poco: cuándo habrá tormentas y bajará la temperatura

Tras el pasaje de las precipitaciones, se espera que el comienzo de la nueva semana laboral se presente con un ambiente sensiblemente más fresco y marcas máximas que se ubicarán por debajo de los 18 °C, dejando atrás el breve lapso de ambiente templado que acompañará el inicio de las jornadas previas.

En este sentido, las autoridades recomiendan salir provistos de paraguas para el tramo final del fin de semana.