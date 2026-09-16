Cambió el pronóstico y el calor en AMBA durará poco: cuándo habrá tormentas y bajará la temperatura
Se vienen días de calor en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias que cambiarán el panorama.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para la llegada del calor, con horas profundamente primaverales: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó temperaturas máximas de hasta 24°C, aunque también advirtió por la llegada de tormentas que cambiarán el rumbo climático.
En este sentido, el organismo nacional informó que el fin de semana será inestable, lo que dará lugar a un descenso térmico.
Cambió el pronóstico y el calor en AMBA durará poco: cuándo habrá tormentas y bajará la temperatura
Para las jornadas previas al domingo se aguarda un ambiente templado y buenas condiciones generales en la región del AMBA. Con máximas que rondarán los 22°C, tanto los porteños como los habitantes del conurbano bonaerense disfrutarán de tardes agradables con nubosidad variable.
Sin embargo, las condiciones comenzarán a deteriorarse paulatinamente durante el domingo. El ingreso de aire húmedo y el avance de un sistema frontal propiciarán el desarrollo de tormentas y lluvias dispersas, que se irán consolidando hacia la tarde y la noche en distintos puntos del AMBA.
Chubascos y alivio térmico para el inicio de la semana
El paso de las lluvias sobre la Capital Federal y los municipios del Gran Buenos Aires funcionará como el catalizador de un leve pero perceptible cambio de aire. La rotación del viento hacia el sector sur/sudoeste provocará un ingreso de masa de aire más fresca, lo que derivará en un moderado descenso de las temperaturas máximas a partir del lunes.
Tras el pasaje de las precipitaciones, se espera que el comienzo de la nueva semana laboral se presente con un ambiente sensiblemente más fresco y marcas máximas que se ubicarán por debajo de los 18 °C, dejando atrás el breve lapso de ambiente templado que acompañará el inicio de las jornadas previas.
En este sentido, las autoridades recomiendan salir provistos de paraguas para el tramo final del fin de semana.
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