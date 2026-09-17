Rating agriducle de Gran Hermano Generación Dorada: cuánto midió la final y cómo quedó contra otras ediciones

El rating de Gran Hermano Generación Dorada: comparativa con las finales previas

A pesar del liderazgo indiscutido de la noche y de mantener cautiva a la audiencia durante el último tramo del ciclo, las métricas de esta edición quedaron lejos de los registros alcanzados en las finales de temporadas anteriores, marcando un descenso sostenido en el encendido final del formato: