Rating agriducle de Gran Hermano Generación Dorada: cuánto midió la final y cómo quedó contra otras ediciones
Si bien el ciclo lideró cómodo la franja y duplicó a su competencia, los registros se ubicaron por debajo de las marcas obtenidas en definiciones anteriores.
La pantalla de Telefe vivió este miércoles su esperada noche de definiciones, con buenas cifras de rating, con la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, la gala que coronó a Sol Abraham como la indiscutida ganadora de esta edición tras imponerse en el mano a mano final ante Yisela "Yipio" Pintos.
Como ocurre en cada cierre de temporada, la atención también se posó sobre las planillas de audiencia para medir el pulso del encendido televisivo.
De acuerdo con los datos brindados por las cuentas especializadas en espectáculos y medición de audiencia, la gala decisiva arrancó con unos 12 puntos de rating y se mantuvo estable, alcanzando picos máximos de 13.5 puntos.
Con estos registros, el programa conducido por Santiago del Moro se impuso en su franja horaria con absoluta comodidad, logrando duplicar e incluso superar por un margen mayor a sus competidores directos en la televisión abierta.
El rating de Gran Hermano Generación Dorada: comparativa con las finales previas
A pesar del liderazgo indiscutido de la noche y de mantener cautiva a la audiencia durante el último tramo del ciclo, las métricas de esta edición quedaron lejos de los registros alcanzados en las finales de temporadas anteriores, marcando un descenso sostenido en el encendido final del formato:
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Edición de Marcos Ginocchio: Se consagró con un pico y promedio histórico de 28.6 puntos.
Edición de Bautista Mascia: Registró una marca de 20.9 puntos.
Edición previa de Santiago Algorta: Alcanzó los 17.4 puntos.
De este modo, si bien la final de Generación Dorada cumplió con creces en liderazgo y dominó la noche, los números reflejan un cambio en las marcas máximas de audiencia en comparación con el furor de los años anteriores.
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