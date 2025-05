Fuerte cruce entre Selva y Lucía en Gran Hermano: "Cuando te..."

Este martes, Selva y Lucía protagonizaron un tenso cruce y todo terminó de la peor manera. Todo se desató cuando la uruguaya señaló a su compañera al grito de “¡No escuchás!“, a lo cual la novia de Lauty Gram contestó duramente y al hueso: ”A mí no me hagas así“, en clara muestra de desagrado por el tono de voz que empleó Selva.