Pedro Rosemblat expuso a María Eugenia Vidal, que no pudo sostener el relato de las "14 toneladas de piedras"

"Teníamos otra Argentina. En esa Argentina había 14 toneladas de piedra cuando no estabas de acuerdo con una reforma previsional. Eso pasó. No me lo contó nadie porque yo estuve toda la noche en el Congreso", dijo Vidal.

Pedro, en tanto, retrucó: "Yo también, pero del lado de afuera. Nunca me quedó claro cómo las pesaron, porque la única forma de saber que hay 14 toneladas es ponerlas".

La exgobernadora se río, visiblemente incómoda, y argumentó que hablan de esa cantidad "por las veredas".

En otro tramo de la entrevista, Vidal, quizás no acostumbrada a las repreguntas, volvió a quedar expuesta cuando intentaba relativizar la persecución judicial que sufre la expresidenta Cristina Kirchner.

"Hay una diferencia entre el kirchnerismo y el PRO. Yo no digo que los jueces me persiguen. Cada denuncia que tuve me presenté en la Justicia", sostuvo como orgullosa la entrevistaba.

Al respecto, un incisivo Rosemblat, le consultó: "Si los jueces de tus causas jugaran al truco en la casa de Cristina, ¿no sospecharías que te persiguen?".

Otra vez incómoda, Vidal sostuvo que "no es verdad que los jueces juegan al truco en la casa de Mauricio", y entonces el periodista, remató: "No, al pádel y al fútbol".