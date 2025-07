Pedro Pascal defendió el origen argentino del alfajor y se hizo viral: el video

El momento viral ocurrió durante la gira de prensa por el estreno de la nueva entrega de “Los 4 Fantásticos”. Pedro Pascal se encontraba junto a sus coprotagonistas Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, con quienes participó en un video para “Entrevista de Pizza”, una serie del The New York Times Cooking. En el clip, los actores jugaban a adivinar qué comida serían si fueran un plato. Cuando llegó el turno del protagonista de la saga "The Last of Us", el ingenio chileno de Pascal salió a relucir.