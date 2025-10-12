MinutoUno

Gran final de La Voz Argentina EN VIVO: presentaciones, ganadores y minuto a minuto

Alan Lez | Milagros Gerez Amud | Nicolás Behringer | Eugenia Rodríguez
El certamen de canto que emite Telefe llega a su fin y acá podés seguir el minuto a minuto de una definición apasionante.

Hoy comienza la gran final de La Voz Argentina y, en pos de volver la definición aún más apasionante, Telefe ha decidido estirar la definición del campeón en un formato desdoblado que se desarrollará a lo largo de dos galas.

La dinámica de la final es la siguiente:

  • Domingo 12 de octubre (Primera Gala): se emitirá la primera parte de la final. En este programa, los cuatro finalistas, uno por cada equipo, harán sus últimas presentaciones en el escenario. Las líneas de votación del público ya están abiertas para que la gente elija a su ganador.

  • Lunes 13 de octubre (Gran Definición): se llevará a cabo la gala final en la que se revelará el resultado de la votación del público y se conocerá quién se consagra como el ganador de esta edición.

Además, se espera que los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti también se luzcan sobre el escenario.

la voz

Gran final de La Voz Argentina 2025: minuto a minuto

¡Votá a tu favorito en La Voz Argentina!

image
A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

Estos son los cuatro aspirantes a la gloria

Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:

  • Team Lali: Alan Lez

  • Team Luck Ra: Nicolás Behringer

  • Team Soledad: Milagros Gerez Amud

  • Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

image

El ganador no solo obtendrá el codiciado título de "La Voz Argentina", sino también un importante premio en efectivo, un auto 0 km y un contrato con la discográfica Universal Music. La expectativa es máxima para ver cuál de los talentos se alza con la victoria.

