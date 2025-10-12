EN VIVOMáxima expectativa
Gran final de La Voz Argentina EN VIVO: presentaciones, ganadores y minuto a minuto
El certamen de canto que emite Telefe llega a su fin y acá podés seguir el minuto a minuto de una definición apasionante.
Hoy comienza la gran final de La Voz Argentina y, en pos de volver la definición aún más apasionante, Telefe ha decidido estirar la definición del campeón en un formato desdoblado que se desarrollará a lo largo de dos galas.
La dinámica de la final es la siguiente:
Domingo 12 de octubre (Primera Gala): se emitirá la primera parte de la final. En este programa, los cuatro finalistas, uno por cada equipo, harán sus últimas presentaciones en el escenario. Las líneas de votación del público ya están abiertas para que la gente elija a su ganador.
Lunes 13 de octubre (Gran Definición): se llevará a cabo la gala final en la que se revelará el resultado de la votación del público y se conocerá quién se consagra como el ganador de esta edición.
Además, se espera que los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti también se luzcan sobre el escenario.
Gran final de La Voz Argentina 2025: minuto a minuto
Dejá tu comentario