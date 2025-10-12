Gran final de La Voz Argentina EN VIVO: presentaciones, ganadores y minuto a minuto

Live Blog Post

A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.