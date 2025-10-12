Quién gana La Voz Argentina 2025, según el boca de urna de redes sociales
Las encuestas que realizan diferentes periodistas y referentes de espectáculos han dado un primer veredicto. Resta ver si coincide con el voto oficial...
Una apasionante gala de domingo dará el inicio al cierre de La Voz Argentina 2025, cuya gran final culminará en la noche de este lunes. No obstante, la cita para los televidentes es desdoblada, por lo que en el cierre del fin de semana se comenzará a vivir el fin del ciclo de Telefe con máxima expectativa.
En este sentido, el periodista Julián Haramboure fue uno de los que decidió lanzar una encuesta en la red social X para dar un primer pantallazo de quién puede llegar a coronarse en esta edición del reality de talento. El primer sondeo dio como ganador a Nicolás Behringer, con un 55,8% de los votos, siguiéndole Alan Lez, con un 24,5%.
Por detrás se ubicó Milagros Gerez Abud, con un 15,3%, y a lo último quedó Eugenia Rodríguez, con un tímido 4,4%.
En tanto, en la jornada de este domingo, el comunicador volvió a realizar un relevamiento de lo que podría llegar a ser la decisión final de la gente. Nuevamente, Behringer sorprendió con un 56,5% de los votos y Alan Lez resultó otra vez en segundo lugar con un 28,3%.
Los restantes resultados que involucran a Milagros y a Eugenia fueron similares al primer sondeo. ¿Se dará así el cierre de La Voz Argentina?
Lo cierto es que, independientemente de las encuestas en redes sociales, lo que realmente importa es el voto del público y vos también podés involucrarte.
Quiénes son los 4 finalistas de La Voz Argentina
Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:
-
Team Lali: Alan Lez
-
Team Luck Ra: Nicolás Behringer
-
Team Soledad: Milagros Gerez Amud
-
Team Miranda!: Eugenia Rodríguez
Cómo votar a tu ganador de La Voz Argentina 2025
La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al 9009 el nombre del participante que querés que gane el concurso. Milagros, Nicolás, Alan y Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.
También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.
