Quién gana La Voz Argentina 2025, según el boca de urna de redes sociales

Los restantes resultados que involucran a Milagros y a Eugenia fueron similares al primer sondeo. ¿Se dará así el cierre de La Voz Argentina?

la voz encuesta2

Lo cierto es que, independientemente de las encuestas en redes sociales, lo que realmente importa es el voto del público y vos también podés involucrarte.

Quiénes son los 4 finalistas de La Voz Argentina

Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:

Team Lali: Alan Lez

Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

Cómo votar a tu ganador de La Voz Argentina 2025

La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al 9009 el nombre del participante que querés que gane el concurso. Milagros, Nicolás, Alan y Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.

También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.

image