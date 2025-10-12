MinutoUno

Cómo votar a quien querés que gane La Voz Argentina 2025

El certamen de canto de Telefe llega a su fin y este lunes se conocerá quién es, esta vez, "La Voz Argentina" elegida por el público.

Milagros Gerez Abud | Nicolás Behringer | Alan Lez | Eugenia Rodríguez

Milagros Gerez Abud | Nicolás Behringer | Alan Lez | Eugenia Rodríguez

La Voz Argentina llegó a su instancia final y la definición de quién será el nuevo campeón del certamen de canto de Telefe está a la vuelta de la esquina. Con una gala desdoblada que tendrá su inicio este domingo 12 de octubre y su culminación en la noche de este lunes.

La expectativa es máxima en torno a quién será, esta vez, "La Voz Argentina" elegida por el público y vos podés formar parte de esa decisión.

Quiénes son los 4 finalistas de La Voz Argentina

Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:

  • Team Lali: Alan Lez

  • Team Luck Ra: Nicolás Behringer

  • Team Soledad: Milagros Gerez Amud

  • Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

Cómo votar a tu ganador de La Voz Argentina 2025

La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al 9009 el nombre del participante que querés que gane el concurso. Milagros, Nicolás, Alan y Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.

También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.

image

A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

la voz argentina nico occhiato
Nico Occhiato, en La Voz Argentina.

Nico Occhiato, en La Voz Argentina.

