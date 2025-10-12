Cómo votar a quien querés que gane La Voz Argentina 2025
El certamen de canto de Telefe llega a su fin y este lunes se conocerá quién es, esta vez, "La Voz Argentina" elegida por el público.
La Voz Argentina llegó a su instancia final y la definición de quién será el nuevo campeón del certamen de canto de Telefe está a la vuelta de la esquina. Con una gala desdoblada que tendrá su inicio este domingo 12 de octubre y su culminación en la noche de este lunes.
La expectativa es máxima en torno a quién será, esta vez, "La Voz Argentina" elegida por el público y vos podés formar parte de esa decisión.
Quiénes son los 4 finalistas de La Voz Argentina
Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:
Team Lali: Alan Lez
Team Luck Ra: Nicolás Behringer
Team Soledad: Milagros Gerez Amud
Team Miranda!: Eugenia Rodríguez
Cómo votar a tu ganador de La Voz Argentina 2025
La votación del certamen de canto es muy sencilla: podés enviar al 9009 el nombre del participante que querés que gane el concurso. Milagros, Nicolás, Alan y Eugenia son las opciones que podés escribir en un mensaje de texto a esa vía oficial.
También, podés ingresar en lavozarg.ar y elegir a tu favorito desde ahí.
A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina
La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
