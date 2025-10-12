Cuál es el espectacular premio que recibirá el ganador de La Voz Argentina 2025

Team Lali: Alan Lez

Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

Cuál es el espectacular premio que le espera al ganador de La Voz Argentina 2025

Más allá de conquistar el ansiado título de "La Voz Argentina", el ganador será recompensado con un cuantioso premio en efectivo, un auto 0km y la firma de un contrato con Universal Music. La tensión es palpable ante la inminente revelación del talento que se consagrará campeón.

A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.