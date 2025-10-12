Cuál es el espectacular premio que recibirá el ganador de La Voz Argentina 2025
Este domingo arranca la gala -que estará dividida en dos, siendo el lunes la definición- y ya trascendió el impactante galardón para quien resulte vencedor.
Dando inicio a una emocionante fase de cierre, la gran final de La Voz Argentina comienza este domingo, y Telefe ha optado por un formato desdoblado para hacer la definición del campeón aún más apasionante. Esta estrategia extenderá la culminación del certamen a lo largo de dos galas.
El calendario marca que la primera gala se emitirá este domingo 12 de octubre, donde los cuatro finalistas—un representante por cada equipo—realizarán sus presentaciones culminantes en el escenario. Es crucial señalar que las líneas de votación del público ya se encuentran habilitadas para que la audiencia comience a elegir a su favorito.
Finalmente, la segunda gala y gran definición del certamen llegará el lunes 13 de octubre, momento en que se develará el resultado de la votación popular y se anunciará al flamante ganador de la edición. Además del despliegue de los participantes, se anticipa que los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti también brindarán actuaciones memorables en el escenario.
Quiénes son los 4 finalistas de La Voz Argentina
Después de sortear exitosamente las rigurosas audiciones a ciegas, las intensas batallas y las sucesivas galas de eliminación, únicamente cuatro concursantes han alcanzado la fase final. Cada uno representa a su respectivo mentor:
Team Lali: Alan Lez
Team Luck Ra: Nicolás Behringer
Team Soledad: Milagros Gerez Amud
Team Miranda!: Eugenia Rodríguez
Cuál es el espectacular premio que le espera al ganador de La Voz Argentina 2025
Más allá de conquistar el ansiado título de "La Voz Argentina", el ganador será recompensado con un cuantioso premio en efectivo, un auto 0km y la firma de un contrato con Universal Music. La tensión es palpable ante la inminente revelación del talento que se consagrará campeón.
A qué hora ver en vivo la primera gala de la final de La Voz Argentina
La gran final de La Voz Argentina se podrá ver desde este domingo, a las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
