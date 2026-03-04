Gran Hermano, gala de nominación EN VIVO: votos minuto a minuto y cómo queda la placa planta

Live Blog Post

Quién es el líder de la semana en Gran Hermano

Por ser la primera prueba del líder, en esta oportunidad el beneficiado se eligió al azar. Los participantes tuvieron que pinchar globos, que adentro contenían nombres y el que salía, quedaba fuera de juego.

Al llegar al final, quedaron Brian Sarmiento y Franco Poggio, la que definió fue Lolo Poggio, que al pinchar su globo obtuvo un papel con el nombre del ex futbolista.

De esta manera, el novio de Lizardo Ponce obtuvo el liderazgo, los beneficios y será el encargado de modificar la gala de nominación de este miércoles, que será más que picante, ya que lo jugadores deberán enfrentar la placa planta, lo que hará que el juego sume un condimento picante durante la segunda semana de aislamiento.