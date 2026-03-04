MinutoUno

EN VIVOTensión

Gran Hermano, gala de nominación EN VIVO: votos minuto a minuto y cómo queda la placa planta

Gran Hermano, gala de nominación EN VIVO: votos minuto a minuto y cómo queda la placa planta
MinutoUno
Espectáculos
Gran Hermano
reality

El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tiene este miércoles se segunda gala de nominación, con algunas novedades.

Compartí en redes:

EN VIVO

La casa de Gran Hermano Generación Dorada se prepara para una noche de definiciones estratégicas este miércoles 4 de marzo. Con la salida de Gabriel Lucero (el primer eliminado de la edición) todavía fresca en la memoria de los participantes, llega la segunda gala de nominación, que este año introduce un giro polémico destinado a sacudir la convivencia: la "Placa Planta".

La producción ha decidido tomar cartas en el asunto para evitar que los jugadores se mantengan en una zona de confort. Esta semana debuta formalmente la "Placa Planta", una herramienta diseñada para castigar a aquellos participantes que no proponen juego, no generan alianzas visibles o simplemente pasan desapercibidos en la convivencia.

A diferencia de la nominación tradicional, donde los votos de los compañeros deciden quién corre riesgo, la "Placa Planta" podría señalar directamente a quienes la producción o el público consideren que están teniendo un rol pasivo, obligándolos a someterse al voto popular.

image

Tras la sorpresiva partida de Gabriel Lucero el lunes pasado, el clima dentro de la casa es de absoluta desconfianza. El regreso de Daniela De Lucía y el ingreso de Carlota han alterado el orden de las habitaciones, y los jugadores originales temen que la nueva mecánica de la "Placa Planta" los deje expuestos si no logran destacar en las próximas horas.

Con la conducción de Santiago del Moro, la gala de este miércoles promete revelar quiénes son los primeros señalados por esta nueva regla y cómo reaccionarán los participantes al saber que "no jugar" ahora tiene un costo muy alto.

Minuto a minuto de la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada

Live Blog Post

A quién le anuló los votos el líder de Gran Hermano

Otro de los beneficios que tuvo el líder fue el de dejar sin la posibilidad de nominar a otro de sus compañeros. Si bien no dio claros motivos, Franco decidió que Eduardo no participe de la gala de este miércoles.

Live Blog Post

A quién mandó a placa el líder de Gran Hermano

En su primer liderazgo, Franco decidió fulminar a Juanicar, ya que considera que no está jugando y merece estar en la placa de esta semana para que la gente defina su continuidad en la casa.

Live Blog Post

Quién es el líder de la semana en Gran Hermano

Por ser la primera prueba del líder, en esta oportunidad el beneficiado se eligió al azar. Los participantes tuvieron que pinchar globos, que adentro contenían nombres y el que salía, quedaba fuera de juego.

Al llegar al final, quedaron Brian Sarmiento y Franco Poggio, la que definió fue Lolo Poggio, que al pinchar su globo obtuvo un papel con el nombre del ex futbolista.

De esta manera, el novio de Lizardo Ponce obtuvo el liderazgo, los beneficios y será el encargado de modificar la gala de nominación de este miércoles, que será más que picante, ya que lo jugadores deberán enfrentar la placa planta, lo que hará que el juego sume un condimento picante durante la segunda semana de aislamiento.

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar