Juanicar confesó que su llanto es una estrategia dentro de Gran Hermano Generación Dorada

En el patio, visiblemente afectado, fue contenido por Danelik Galazán y Pincoya. La tucumana intentó empatizar con su situación y le aseguró que a ella “le están haciendo lo mismo con grupitos que se van desarmando”. También Jenny Mavinga se acercó para brindarle apoyo en medio de la crisis.

Ahora, con su estrategia expuesta ante las cámaras del confesionario, la gran incógnita es si sus compañeros notarán el trasfondo de sus lágrimas o si el plan de Juani seguirá dando resultados en una casa donde cada emoción puede convertirse en jugada.