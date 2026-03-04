Juanicar confesó que su llanto es una estrategia dentro de Gran Hermano Generación Dorada
El actor dió detalles de cómo aplica una herramienta de juego para cambiar la mirada de sus compañeros.
La sensibilidad de Juani Caruso dentro de Gran Hermano Generación Dorada venía llamando la atención desde hace días. Entre charlas cargadas de angustia y escenas de llanto en distintos sectores de la casa, el actor parecía atravesar uno de sus momentos más vulnerables. Sin embargo, en una conversación íntima con el Big, dio un giro inesperado y admitió que detrás de esas lágrimas también hay cálculo.
“Soy muy sensible y a veces utilizo, para la gente que tengo que utlilizarlo, llorar. Me sirve para el juego, que la gente que desconfía de mi empiece a empatizar conmigo, que sean más compasivos”, reveló Juanicar en el confesionario, dejando en claro que su estrategia apunta a modificar la percepción que algunos compañeros tienen sobre él.
En ese mismo intercambio, profundizó sobre su objetivo dentro del juego: “Tenía que salir de la situación en la que estaba en la mira por las dudas, dejándome afuera de su juego”, denunció el actor en su conversación con Gran Hermano. Y fue aún más directo al cerrar su análisis: “Generar compasión me juega a favor”.
Antes de esta confesión, Juani había protagonizado varios momentos emotivos en la casa. En una charla con Franco Poggio, se mostró dolido por ciertas actitudes que percibía a su alrededor. “Llego y se callan. Se van, paso, dicen que no me están mirando y me miran”, se lamentó, generando que su compañero le pidiera disculpas casi de manera desesperada.
Según trascendió, quienes más habrían hablado a sus espaldas serían Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Nazareno Pompei y Nicolás Sícaro, lo que habría intensificado su sensación de aislamiento.
En el patio, visiblemente afectado, fue contenido por Danelik Galazán y Pincoya. La tucumana intentó empatizar con su situación y le aseguró que a ella “le están haciendo lo mismo con grupitos que se van desarmando”. También Jenny Mavinga se acercó para brindarle apoyo en medio de la crisis.
Ahora, con su estrategia expuesta ante las cámaras del confesionario, la gran incógnita es si sus compañeros notarán el trasfondo de sus lágrimas o si el plan de Juani seguirá dando resultados en una casa donde cada emoción puede convertirse en jugada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario