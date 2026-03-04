Santiago del Moro dio detalles del accidente que sufrió Tato de GH: qué le pasó

La información fue difundida por Pepe Ochoa a través de la cuenta del “Ejército de LAM” en las diferentes redes sociales, donde detalló cómo ocurrió el hecho y cuál es el estado actual del panelista. El episodio tuvo lugar durante la noche, en la zona de Dolores, departamento de Soriano, en un tramo de ruta señalado por sus condiciones de infraestructura.

“Tato, de Gran Hermano, sufrió un accidente hoy a la noche en Uruguay, en la zona de Dolores, Soriano. Venía con su vehículo, dobló en una curva poco señalizada y sin luz, y volcó con su auto. Por suerte, tenía el cinturón puesto y los airbags funcionaron”, comunicó el panelista.

Según precisó, tras el vuelco se activó rápidamente el protocolo de emergencia. “Llegó la ambulancia y lo trasladaron. Está fuera de peligro. Compartimos la noticia y llevamos tranquilidad a sus seguidores del otro lado”, agregó, despejando temores sobre posibles lesiones de gravedad.

Aunque el impacto generó alarma entre sus seguidores, la rápida asistencia médica y las medidas de seguridad del vehículo fueron claves para evitar consecuencias mayores. Por estas horas, Algorta permanece bajo observación médica, pero se encuentra estable y fuera de peligro.

Mientras tanto, los seguidores de Tato se volcaron a las redes sociales para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación tras el susto, ya que al principio no había mucha información al respecto y todos estaban expectantes a lo que se iba diciendo.

Cabe destacar, que el campeón uruguayo pasa parte del tiempo en Argentina y otra en su país, debido a que tiene compromisos laborales en ambos lugares y trata de cumplir con todo lo pactado.