Qué pasa hoy miércoles con MasterChef Celebrity en Telefe, que tiene la gala de nominación de Gran Hermano
Los seguidores del reality culinario que conduce Wanda Nara tienen sus dudas respecto a la programación de Telefe, debido a la llegada de la casa.
La grilla de Telefe se ha transformado en un verdadero rompecabezas para los televidentes, principalmente para los seguidores de MasterChef Celebrity. Este miércoles 4 de marzo, el canal de las pelotas apuesta a una "supergala" de realities que, lejos de generar entusiasmo, ha despertado una ola de confusión en las redes sociales.
A pesar de que Gran Hermano Generación Dorada enfrenta su crucial segunda gala de nominación, la señal confirmó que MasterChef Celebrity no cederá su espacio y saldrá al aire en su nuevo formato compacto.
La principal queja de los seguidores radica en los constantes cambios de horario y duración de los envíos. Mientras que hace semanas MasterChef ocupaba el prime time central, la llegada de la casa más famosa del mundo lo ha desplazado a un bloque de apenas 45 minutos.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el reality culinario promete una noche de altísima exigencia técnica. "Última chance, tensión al límite y el nitrógeno no perdona", reza la promoción oficial de Telefe.
Los participantes se jugarán su permanencia en una prueba que utilizará técnicas de cocina molecular, un desafío que suele dejar a varios en el camino justo antes de la gran final.
A las 21:30, el certamen de cocina abrirá el fuego para luego, a las 22:15, entregarle una pantalla "caliente" a Santiago del Moro. La gran duda que persiste es si el público logrará adaptarse a este ritmo vertiginoso de competencia o si la saturación de realities terminará afectando el encendido de ambos ciclos en este marzo de 2026.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércles, desde las 21,30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
