Qué pasa hoy miércoles con MasterChef Celebrity en Telefe, que tiene la gala de nominación de Gran Hermano

A las 21:30, el certamen de cocina abrirá el fuego para luego, a las 22:15, entregarle una pantalla "caliente" a Santiago del Moro. La gran duda que persiste es si el público logrará adaptarse a este ritmo vertiginoso de competencia o si la saturación de realities terminará afectando el encendido de ambos ciclos en este marzo de 2026.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércles, desde las 21,30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.