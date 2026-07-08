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Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: liderazgo, nominaciones y nueva eliminación

Santiago del Moro en Gran Hermano.

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El exitoso reality show de Telefe vuelve a afrontar una semana cargada de emociones. Todos los detalles de lo que se viene en GH.

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Tras una nueva "placa planta" que dejó fuera de juego a Leandro Nigro, Gran Hermano Generación Dorada emprende una nueva semana donde las emociones de los participantes continuarán siendo puestas a prueba. Entre los Congelados y las estrategias, la casa vive horas de suma tensión.

Con grupos bien delimitados y algunos cambios en las alianzas, cada jugador pone lo máximo de sí mismo para avanzar una semana más y estar más cerca de coronarse como nuevo campeón de la competencia que es un éxito en la pantalla de Telefe.

Santiago del Moro de Gran Hermano.

Santiago del Moro de Gran Hermano.

Gran Hermano EN VIVO: seguí el MINUTO A MINUTO del juego

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este miércoloes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Andrea del Boca vuelve a abandonar la casa: ¿qué pasó ahora?

"Me comunica el Big que seguramente esta noche una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", escribió Del Moro, e inmediatamente los fanáticos del ciclo vincularon la noticia a la reconocida actriz que, en otras oportunidades, ya había salido de la casa, quedando -incluso- fuera de juego.

No obstante, más allá de las suposiciones de los televidentes, lo cierto es que Ángel de Brito se encargó de confirmar que se trata de Andrea del Boca.

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Andrea del Boca en Gran Hermano.

Andrea del Boca en Gran Hermano.

Emanuel recibió la visita de su mamá y emocionó a todos

El novio de Cinzia rompió las reglas del Congelados y no faltaron las sanciones

Desde el primer instante en que cruzó la puerta de entrada, el deportista intentó llevarle absoluta tranquilidad a su novia respecto al estado de los proyectos afectivos que dejaron pendientes en el exterior de la casa más famosa del país. Rompiendo el silencio del ambiente, le manifestó de forma cariñosa: "Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos", le expresó con ternura mientras Cinzia sonreía y lloraba en simultáneo por la profunda emoción del momento.

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