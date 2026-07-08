Andrea del Boca vuelve a abandonar la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó ahora?
La reconocida actriz Andrea del Boca ha entrado y salido de la casa en varias oportunidades. Enterate el motivo que la dejaría afuera del juego de Telefe.
Al parecer, una nueva salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada se concretará esta noche. Esto se especula en base a un reciente comunicado de Santiago del Moro, conductor del reality show de Telefe, que anticipó lo que sucederá este miércoles por la noche, durante El Debate.
"Me comunica el Big que seguramente esta noche una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", escribió Del Moro, e inmediatamente los fanáticos del ciclo vincularon la noticia a la reconocida actriz que, en otras oportunidades, ya había salido de la casa, quedando -incluso- fuera de juego.
No obstante, más allá de las suposiciones de los televidentes, lo cierto es que Ángel de Brito se encargó de confirmar que se trata de Andrea del Boca.
Ángel de Brito confirmó que quien se va de Gran Hermano es Andrea del Boca
Ángel de Brito ratificó en su ciclo Ángel Responde (Bondi Live) que la jugadora saliente es Andrea del Boca, detallando que el motivo es un problema de salud de su madre. Esta es sólo una oportunidad más en que la actriz deja el reality y se presume que, esta vez, es definitivo.
La anterior vez ocurrió tras un fuerte golpe que sufrió por una caída dentro de la casa, lo que la obligó a retirarse para recibir atención médica. A pesar de esa baja inicial, logró reincorporarse al juego meses después gracias al repechaje. No obstante, antes también había salido por cuestiones de salud personal, lo cual ha vuelto muy polémica su participación en el certamen, dado que muchos consideran que ha roto el aislamiento en numerosas oportunidades.
Y, justamente, es el aislamiento lo que le da sentido al juego de Gran Hermano...
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