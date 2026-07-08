Andrea del Boca vuelve a abandonar la casa de Gran Hermano: ¿qué pasó ahora?

"Me comunica el Big que seguramente esta noche una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", escribió Del Moro, e inmediatamente los fanáticos del ciclo vincularon la noticia a la reconocida actriz que, en otras oportunidades, ya había salido de la casa, quedando -incluso- fuera de juego.