¿Andrea del Boca se va de Gran Hermano para luego reingresar? La información de Pabloschi
Santiago del Moro anunció una abrupta salida de GH y Ángel de Brito se encargó de confirmar que se trata de Andrea del Boca. ¿Qué sucede realmente?
El universo de Gran Hermano se encuentra sacudido por una inesperada novedad: Andrea del Boca nuevamente dejará la casa más famosa del país. De acuerdo a lo señalado por Ángel de Brito, la salida de esta oportunidad tiene que ver con cuestiones de salud de la madre de la reconocida actriz.
Lo cierto es que no es la primera vez que Andrea sale de la casa: la anterior vez ocurrió tras un fuerte golpe que sufrió por una caída dentro de la casa, lo que la obligó a retirarse para recibir atención médica. A pesar de esa baja inicial, logró reincorporarse al juego meses después gracias al repechaje.
No obstante, antes también había salido por cuestiones de salud personal, lo cual ha vuelto muy polémica su participación en el certamen, dado que muchos consideran que ha roto el aislamiento en numerosas oportunidades. Y, justamente, es el aislamiento lo que le da sentido al juego de Gran Hermano...
Qué dijo Pabloschi sobre la salida de Andrea del Boca
Uno de los tuiteros más consultados en lo que respecta al reality show de Telefe es Pabloschi. El referente de la competencia en redes sociales es especialista en vaticinar los resultados en cada placa de nominación y, además, informa otras particularidades del programa más visto del país.
En lo que se presume que es una referencia a Del Boca, dado que ya antes la ha llamado de esa manera, sostuvo: "Se va la chorra, ingresaría nuevamente el último mes #infodelabuena #granhermano". Por supuesto, esto encendió la bronca de los fanáticos del ciclo, que ya tildan a la actriz de "acomodada".
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