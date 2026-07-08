Gran Hermano tendrá un inesperado abandono: a qué hora ver la gala hoy miércoles

La anterior vez ocurrió tras un fuerte golpe que sufrió por una caída dentro de la casa, lo que la obligó a retirarse para recibir atención médica. A pesar de esa baja inicial, logró reincorporarse al juego meses después gracias al repechaje. No obstante, antes también había salido por cuestiones de salud personal, lo cual ha vuelto muy polémica su participación en el certamen, dado que muchos consideran que ha roto el aislamiento en numerosas oportunidades.

Y, justamente, es el aislamiento lo que le da sentido al juego de Gran Hermano...

Andrea del Boca en Gran Hermano.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este miércoloes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.