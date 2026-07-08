Gran Hermano tendrá un inesperado abandono: a qué hora ver la gala hoy miércoles
Con nominaciones incluidas, la emisión de GH de esta noche estará -sin duda- cargada de emociones en la pantalla de Telefe. Todos los detalles.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa momentos de absoluta tensión, luego de una "placa planta" que se llevó puesto a Leandro Nigro, uno de los jugadores más inactivos de la casa más famosa del país. Lo cierto es que el juego sigue y con profundas emociones, como ha sucedido hasta ahora.
Este miércoles por la noche habrá gala de nominación por la pantalla de Telefe, pero todas las miradas -probablemente- se las llevará un abrupto abandono que Santiago del Moro se encargó de anunciar durante esta jornada.
Quién se va de Gran Hermano hoy miércoles
"Me comunica el Big que seguramente esta noche una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", escribió Del Moro, e inmediatamente los fanáticos del ciclo vincularon la noticia a la reconocida actriz que, en otras oportunidades, ya había salido de la casa, quedando -incluso- fuera de juego.
No obstante, más allá de las suposiciones de los televidentes, lo cierto es que Ángel de Brito se encargó de confirmar que se trata de Andrea del Boca en su ciclo Ángel Responde (Bondi Live), detallando que el motivo es un problema de salud de su madre.
Esta es sólo una oportunidad más en que la actriz deja el reality y se presume que, esta vez, es definitivo.
La anterior vez ocurrió tras un fuerte golpe que sufrió por una caída dentro de la casa, lo que la obligó a retirarse para recibir atención médica. A pesar de esa baja inicial, logró reincorporarse al juego meses después gracias al repechaje. No obstante, antes también había salido por cuestiones de salud personal, lo cual ha vuelto muy polémica su participación en el certamen, dado que muchos consideran que ha roto el aislamiento en numerosas oportunidades.
Y, justamente, es el aislamiento lo que le da sentido al juego de Gran Hermano...
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este miércoloes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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