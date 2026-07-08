El novio de Cinzia rompió las reglas del congelados en Gran Hermano y no faltaron las sanciones

Finalmente, la autoridad máxima de la casa cumplió a rajatabla con la advertencia formulada durante la transmisión en vivo y tomó una fuerte determinación económica y estratégica que afectará la convivencia diaria de todo el grupo. Una vez que la visita cruzó la puerta de salida, el dueño de la propiedad reunió a los jugadores en el living para comunicarles la reprimenda general: "Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita", explicó el Big a todos los participantes tras anunciar la sanción correspondiente.

Por lo ocurrido a causa del incumplimiento de su pareja, Cinzia recibió un triple castigo: no podrá nominar a sus compañeros durante esta semana en el confesionario, quedará automáticamente afuera de la crucial prueba del líder y, como agravante para el bienestar común, sus compañeros deberán competir en el desafío logístico por solamente el 50% del presupuesto semanal destinado a los alimentos. Como era de esperarse, la inflexible decisión de la producción cayó muy mal dentro de la casa y generó la inmediata indignación de varios participantes, quienes ahora sufrirán las consecuencias del descuido ajeno en las góndolas de la cocina.