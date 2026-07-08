El novio de Cinzia rompió las reglas del congelados en Gran Hermano y no faltaron las sanciones
Durante el Congelados en el reality de Telefe, el novio de Cinzia rompió las reglas y los perjudicados fueron los jugadores. Conocé qué pasó.
El juego se encuentra en una etapa de definiciones extremas y las emociones a flor de piel volvieron a jugarle una mala pasada a los convivientes. La entrada del futbolista Dylan Gissi, pareja de Cinzia, a la dinámica del "Congelados" en "Gran Hermano Generación Dorada" emitido por la pantalla de Telefe estuvo marcada por la emoción desbordante y los nervios generalizados.
La situación en el living se extendió considerablemente más de lo permitido por el reglamento del formato televisivo, lo que terminó alterando de forma notable a la participante y casi la saca por completo de eje durante uno de los momentos más sensibles de la jornada. Ante la flagrante desobediencia ocurrida en vivo, El Big tomó una determinación drástica y decidió aplicar una severa sanción.
Desde el primer instante en que cruzó la puerta de entrada, el deportista intentó llevarle absoluta tranquilidad a su novia respecto al estado de los proyectos afectivos que dejaron pendientes en el exterior de la casa más famosa del país. Rompiendo el silencio del ambiente, le manifestó de forma cariñosa: "Siempre estoy con vos. Estoy preparando un montón de cosas, estás preciosa. El casamiento está encaminado, la casa está bien. Tu familia te ama, te mandan muchos besos", le expresó con ternura mientras Cinzia sonreía y lloraba en simultáneo por la profunda emoción del momento.
Completamente movilizado por la particular atmósfera del estudio de televisión y el reencuentro tras varias semanas de aislamiento absoluto, el futbolista continuó dándole aliento para su continuidad en la competencia de Telefe: "Sos el amor de mi vida, te amo mucho, seguí jugando, seguí brillando, estas muy linda, dale para adelante. Estoy muy nervioso, no sé qué decir", confesó de manera abierta ante la participante, quien debía permanecer completamente inmóvil para evitar la descalificación inmediata.
Sin embargo, la inmensa emoción del reencuentro familiar hizo que Dylan no respetara en lo absoluto las estrictas reglas del reality show. La producción de "Gran Hermano Generación Dorada" le pidió en reiteradas oportunidades consecutivas que abandonara las instalaciones de la casa, aunque el futbolista decidió quedarse más tiempo del permitido en los pasillos y desoyó por completo las severas advertencias emitidas por la voz oficial del programa. Incluso, el Big le anticipó mediante los parlantes que su terca actitud podía derivar de forma directa en una sanción disciplinaria para Cinzia, pero él no quiso escuchar razones y continuó firme con su decisión de seguir a un lado de su futura esposa.
Finalmente, la autoridad máxima de la casa cumplió a rajatabla con la advertencia formulada durante la transmisión en vivo y tomó una fuerte determinación económica y estratégica que afectará la convivencia diaria de todo el grupo. Una vez que la visita cruzó la puerta de salida, el dueño de la propiedad reunió a los jugadores en el living para comunicarles la reprimenda general: "Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita", explicó el Big a todos los participantes tras anunciar la sanción correspondiente.
Por lo ocurrido a causa del incumplimiento de su pareja, Cinzia recibió un triple castigo: no podrá nominar a sus compañeros durante esta semana en el confesionario, quedará automáticamente afuera de la crucial prueba del líder y, como agravante para el bienestar común, sus compañeros deberán competir en el desafío logístico por solamente el 50% del presupuesto semanal destinado a los alimentos. Como era de esperarse, la inflexible decisión de la producción cayó muy mal dentro de la casa y generó la inmediata indignación de varios participantes, quienes ahora sufrirán las consecuencias del descuido ajeno en las góndolas de la cocina.
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