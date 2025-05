Gran Hermano prepara una boda y el regreso de un exparticipante para contraer matrimonio

La historia de amor entre Brian y Luciana quedó plasmada durante el segmento 'Congelados', cuando Luciana sorprendió a su pareja al entrar a la casa vestida de novia. Entre lágrimas y emoción, le pidió al padre de sus hijos que finalmente se casara con ella. "Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros", expresó Luciana, provocando que Brian rompiera el congelamiento al no poder evitar abrazarla.

brian gh.jpg

En ese emotivo encuentro, Luciana le transmitió tranquilidad a su pareja, asegurándole que todo estaba bien afuera y que lo esperaría hasta el final del reality. "Nosotros estamos re bien, no te preocupes por nada. No veía el momento de verte y de tocarte", le dijo. Visiblemente conmovido, Brian no dudó en aceptar la propuesta: "Estás hermosa, amorcito. Me quiero casar, me quiero casar".

La ceremonia promete ser uno de los momentos más esperados del reality, donde los jugadores actuales y algunos exconcursantes se reunirán para acompañar a la pareja en un día tan especial.