No obstante, tras dialogar con varios compañeros sobre su decisión respecto de a quién sacar de la placa de nominados, GH nuevamente sancionó al "chino": no pudo salvar a nadie -aunque sí conservó la potestad de enviar a alguien a placa-, le fue quitado el regalo por ser líder y no podrá participar de la próxima prueba de liderazgo.