Así fue el inesperado regreso de Solange Abraham a Gran Hermano

Incluso, antes de volver ya había dejado en claro sus preferencias dentro del juego y apuntó contra uno de los participantes al manifestar que quiere que Titi abandone la competencia esta semana.

La reacción dentro de la casa no tardó en hacerse notar y fue completamente dispar. Algunos jugadores, como Emanuel, Andrea del Boca, Manuel, Yipio y Titi, recibieron la noticia con gestos de incomodidad y evidente malestar. En cambio, Brian Sarmiento celebró su regreso con entusiasmo, mientras que Cinzia, emocionada hasta las lágrimas, la abrazó fuerte y aseguró que “se le cumplió un sueño” porque sentía que su presencia le hacía falta.