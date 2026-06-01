Así fue el inesperado regreso de Solange Abraham a Gran Hermano
La exjugadora regresó al reality por la puerta giratoria luego de la renuncia de Gladys “La Bomba” Tucumana.
La gala de este domingo en Gran Hermano Generación Dorada dejó varios momentos fuertes: cena de nominados, sanciones, despedidas y un regreso inesperado que rápidamente revolucionó la convivencia. Tras la salida de Gladys “La Bomba” Tucumana, quien decidió abandonar el reality, la producción activó la puerta giratoria para el ingreso de una vieja conocida: Solange Abraham.
La exjugadora, que había quedado envuelta en polémica tras su expulsión, volvió a cruzar la puerta del reality sin necesidad de pasar por repechaje ni competir nuevamente con sus excompañeros. De esta manera, ocupó el lugar vacante dejado por la cantante tropical y regresó con la intención de cambiar su historia dentro del juego.
El reingreso se dio en simultáneo con la salida de La Bomba Tucumana. Mientras una abandonaba la competencia, Sol hacía su entrada y volvía a pisar la casa con un objetivo claro: tomarse el desafío más seriamente y modificar el rumbo de su participación.
La advertencia de Gran Hermano y una estrategia polémica
Antes de reencontrarse con sus compañeros, Sol ingresó al confesionario para mantener una charla con Gran Hermano, quien no dudó en marcarle límites. Allí recibió una advertencia directa: deberá competir y evitar repetir las actitudes que derivaron en su salida anterior.
Lejos de mostrarse intimidada, la participante agradeció la oportunidad y aseguró que decidió volver por el apoyo de sus seguidores. Además, adelantó cómo piensa jugar esta nueva etapa: prometió mostrarse “con el ego muy alto” y hasta “soberbia” como parte de una estrategia para incomodar emocionalmente al resto de la casa.
Incluso, antes de volver ya había dejado en claro sus preferencias dentro del juego y apuntó contra uno de los participantes al manifestar que quiere que Titi abandone la competencia esta semana.
La reacción dentro de la casa no tardó en hacerse notar y fue completamente dispar. Algunos jugadores, como Emanuel, Andrea del Boca, Manuel, Yipio y Titi, recibieron la noticia con gestos de incomodidad y evidente malestar. En cambio, Brian Sarmiento celebró su regreso con entusiasmo, mientras que Cinzia, emocionada hasta las lágrimas, la abrazó fuerte y aseguró que “se le cumplió un sueño” porque sentía que su presencia le hacía falta.
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