Golden Ticket bomba: quién ingresa a Gran Hermano este domingo, según Pabloschi
Tras el anuncio de Santiago del Moro sobre un nuevo ingreso al reality, crecieron las especulaciones entre los fanáticos.
La casa de Gran Hermano está a horas de vivir otro sacudón. Este domingo, Santiago del Moro confirmó que un nuevo jugador o jugadora se sumará a la competencia a través del esperado Golden Ticket, una dinámica que promete modificar estrategias, alianzas y volver a alterar el tablero del reality.
Como ocurre cada vez que hay movimientos importantes dentro del programa, los seguidores comenzaron rápidamente a especular sobre quién será el elegido para regresar. En ese contexto, muchas miradas se posaron sobre Pabloschi, quien en las últimas semanas ganó notoriedad por anticipar detalles del reality antes de que sucedieran.
A través de su cuenta de X, el exparticipante dejó un mensaje que no tardó en generar revuelo entre los fanáticos. “Confirmado Dane ingresa y si Sol quiere también”, escribió, dando a entender que habría más de un nombre en carpeta para volver al juego.
El mensaje que sacudió a los fanáticos de Gran Hermano
Horas más tarde, Pabloschi volvió a alimentar las versiones con otra publicación que rápidamente llamó la atención de los seguidores del ciclo. “Sol, vos querés volver a ingresar a Gran Hermano”, lanzó, dejando abierta la posibilidad de un regreso inesperado.
Luego, ante la consulta de una usuaria que quiso saber si había recibido respuesta, el influencer sorprendió con otra afirmación que disparó aún más las especulaciones: “Bueno chicos, ya respondió”.
Según explicó después, la persona a la que hacía referencia era Solange Abraham, quien sería una de las elegidas para reingresar a la competencia. De confirmarse, el regreso de la exjugadora podría generar un fuerte impacto dentro de la casa y cambiar, una vez más, el desarrollo del juego.
Cabe recordar que Sol fue expulsada por decir en diferentes oportunidades que quería irse de la casa por extrañar a su hija. En el momento de definir su participación en el repechaje, la ex participante se negó, ya que tenía temas que resolver en el afuera, pero parece que ahora todo cambió.
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