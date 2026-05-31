Golden Ticket bomba: quién ingresa a Gran Hermano este domingo, según Pabloschi.

Luego, ante la consulta de una usuaria que quiso saber si había recibido respuesta, el influencer sorprendió con otra afirmación que disparó aún más las especulaciones: “Bueno chicos, ya respondió”.

Según explicó después, la persona a la que hacía referencia era Solange Abraham, quien sería una de las elegidas para reingresar a la competencia. De confirmarse, el regreso de la exjugadora podría generar un fuerte impacto dentro de la casa y cambiar, una vez más, el desarrollo del juego.

Cabe recordar que Sol fue expulsada por decir en diferentes oportunidades que quería irse de la casa por extrañar a su hija. En el momento de definir su participación en el repechaje, la ex participante se negó, ya que tenía temas que resolver en el afuera, pero parece que ahora todo cambió.