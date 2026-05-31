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Sorpresiva salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: por qué abandonó la casa

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La cantante que había ingresado como reemplazo decidió dejar la casa más famosa del país a través de la puerta giratoria.

Sorpresiva salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: por qué abandonó la casa

Sorpresiva salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: por qué abandonó la casa

Una sorpresiva e inesperada baja sacude por estas horas la casa de Gran Hermano. Tras días de profunda reflexión y visible desgaste emocional, Gladys "La Bomba Tucumana" tomó la drástica determinación de dar un paso al costado y abandonar el reality show más famoso del país utilizando el mecanismo de la "puerta giratoria".

La popular cantante de cumbia se dirigió al confesionario para comunicarle su decisión final a la voz del programa, dejando en claro que, a pesar de valorar el espacio, la convivencia y el aislamiento terminaron por vencer su resistencia.

La artista había ingresado semanas atrás como uno de los reemplazos, pero al parecer no soportó el aislamiento del reality de Telefe.

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Las palabras de Gladys la Bomba Tucumana en la despedida de Gran Hermano

Visiblemente movilizada por la situación, la artista expresó su gratitud hacia la producción y sus compañeros, pero priorizó su bienestar psicofísico antes de cruzar el umbral hacia el exterior:

"Quiero irme. Te agradezco un montón, Gran Hermano, por haberme dado esta oportunidad, pero no lo estoy pasando bien", confesó la cantante de manera sincera frente a las cámaras.

En su último descargo dentro del juego, Gladys realizó un balance de su corta pero intensa estadía: "Es una experiencia en la que aprendí muchas cosas y estoy súper agradecida de conocer gente y a mí misma. Fue hermoso pero hasta acá llegué. No tengo la fortaleza para seguir acá", concluyó de forma determinante.

Con su salida, el programa pierde a una de sus figuras más fuertes y temperamentales, abriendo un manto de dudas sobre cómo reaccionará el resto de los participantes y de qué manera la producción cubrirá esta sensible vacante en las próximas galas.

En simultáneo, este domingo Gran Hermano tuvo un nuevo ingreso: Sol Abraham, quien en su momento abandonó el reality por decisión propia y se negó a participar del repechaje, volvió a la casa más famosa del país a través del Golden Ticket.

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