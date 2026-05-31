Sorpresiva salida de Gladys La Bomba Tucumana de Gran Hermano: por qué abandonó la casa
La cantante que había ingresado como reemplazo decidió dejar la casa más famosa del país a través de la puerta giratoria.
Una sorpresiva e inesperada baja sacude por estas horas la casa de Gran Hermano. Tras días de profunda reflexión y visible desgaste emocional, Gladys "La Bomba Tucumana" tomó la drástica determinación de dar un paso al costado y abandonar el reality show más famoso del país utilizando el mecanismo de la "puerta giratoria".
La popular cantante de cumbia se dirigió al confesionario para comunicarle su decisión final a la voz del programa, dejando en claro que, a pesar de valorar el espacio, la convivencia y el aislamiento terminaron por vencer su resistencia.
La artista había ingresado semanas atrás como uno de los reemplazos, pero al parecer no soportó el aislamiento del reality de Telefe.
Las palabras de Gladys la Bomba Tucumana en la despedida de Gran Hermano
Visiblemente movilizada por la situación, la artista expresó su gratitud hacia la producción y sus compañeros, pero priorizó su bienestar psicofísico antes de cruzar el umbral hacia el exterior:
"Quiero irme. Te agradezco un montón, Gran Hermano, por haberme dado esta oportunidad, pero no lo estoy pasando bien", confesó la cantante de manera sincera frente a las cámaras.
En su último descargo dentro del juego, Gladys realizó un balance de su corta pero intensa estadía: "Es una experiencia en la que aprendí muchas cosas y estoy súper agradecida de conocer gente y a mí misma. Fue hermoso pero hasta acá llegué. No tengo la fortaleza para seguir acá", concluyó de forma determinante.
Con su salida, el programa pierde a una de sus figuras más fuertes y temperamentales, abriendo un manto de dudas sobre cómo reaccionará el resto de los participantes y de qué manera la producción cubrirá esta sensible vacante en las próximas galas.
En simultáneo, este domingo Gran Hermano tuvo un nuevo ingreso: Sol Abraham, quien en su momento abandonó el reality por decisión propia y se negó a participar del repechaje, volvió a la casa más famosa del país a través del Golden Ticket.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario