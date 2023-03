Así fue el debate con los finalistas y el campeón de Gran Hermano 2022

Live Blog Post

Marcos habló de su juego dentro de Gran Hermano

Laura Ubfal le preguntó sobre las pruebas del líder que disputó y que poca veces ganó.

"No es que no quería ser líder, al principio me lo tomaba como una diversión. Entré como una experiencia, no quería ganar", comenzó diciendo.

Y, cerró: "El último mes empecé a disfrutar la competencia, fue distinto a lo que pasé en el principio".